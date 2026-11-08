Crystal Palace Liverpool maçı hangi kanalda, Crystal Palace Liverpool nereden CANLI izlenir?

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Crystal Palace Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Crystal Palace Liverpool maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace Liverpool maçı, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Crystal Palace Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Crystal Palace ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak. Maçta Crystal Palace ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 4 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 4, Digiturk platformunda 80. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL NEREDEN CANLI İZLENİR?

Crystal Palace Liverpool maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 80. kanaldaki beIN SPORTS 4'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Crystal Palace Liverpool maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 4 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 4 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Crystal Palace Liverpool maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.