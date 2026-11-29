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Crystal Palace- Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında. İngiltere Premier Lig'deki Crystal Palace- Hull City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.05'te Londra'daki Selhurst Park'ta başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace ile Hull City arasındaki Premier Lig maçı, beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. İngiltere Premier Lig'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında lig maçları beIN SPORTS kanalları üzerinden futbolseverlere ulaştırılıyor.

BEIN SPORTS 5 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 5, Digiturk platformunda 81. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Crystal Palace-Hull City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar günü oynanacak maç, Premier Lig'de haftanın kapanış karşılaşmaları arasında yer alıyor.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 17.05 olarak belirlendi. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İngiltere yerel saatiyle 14.05'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Londra'nın güneyinde bulunan Selhurst Park'ta oynanacak. Crystal Palace'ın uzun yıllardır iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, İngiltere'nin geleneksel futbol stadyumları arasında yer alıyor. Tribünlerin sahaya yakın olması ve Crystal Palace taraftarlarının coşkulu desteği, Selhurst Park'ı rakip takımlar için zorlu bir deplasman haline getiriyor.

İNGİLTERE PREMİER LİG HAKKINDA

Premier Lig, İngiltere'nin en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 20 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Son üç sırada yer alan takımlar ise Championship'e düşüyor.

Premier Lig, yüksek temposu, rekabetçi yapısı ve dünyanın dört bir yanından gelen yıldız futbolcularıyla dünyanın en çok izlenen futbol ligleri arasında gösteriliyor. Ligde her maçın sürprizlere açık olması, karşılaşmaları izleyiciler için daha da cazip hale getiriyor.

CRYSTAL PALACE VE HULL CITY

Crystal Palace, Londra'nın güneyindeki kulüplerden biri olarak Premier Lig'de mücadele ediyor. Kırmızı-mavi renkleriyle bilinen kulüp, son yıllarda ligin istikrarlı ekiplerinden biri haline geldi. Crystal Palace, 2025 yılında Federasyon Kupası'nı kazanarak tarihinin en büyük kupa başarısını elde etmişti.

Hull City ise İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Hull şehrinin temsilcisi olarak biliniyor. Sarı-siyah renkleriyle tanınan ve Kaplanlar lakabıyla anılan kulüp, Premier Lig'de iddialı rakiplerine karşı mücadele ediyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Premier Lig'de sezon boyunca alınan her puan, takımların hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Crystal Palace, taraftarı önünde alacağı galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, Hull City de Londra deplasmanından puanla dönerek sıralamada yükselmeyi hedefliyor. Pazar öğleden sonra oynanacak karşılaşma, Türkiye'deki futbolseverlere de hafta sonu programında izlenmesi gereken maçlardan biri olarak sunuluyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Crystal Palace-Hull City maçını izlemek için beIN SPORTS 5 kanalının yer aldığı bir abonelik paketine sahip olunması gerekiyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 81. kanaldan takip edebilir. Abonelik paketleri ve ücretlerine ilişkin güncel bilgiler, yayıncı kuruluşun resmi kanallarından öğrenilebilir.

PREMİER LİG MAÇLARINI TÜRKİYE'DEN İZLEMEK

Premier Lig maçları, Türkiye'de her hafta farklı saatlerde ekrana geliyor. İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle pazar günü oynanan maçlar genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yayınlanıyor. Bu durum, Türk futbolseverlerin hem Süper Lig hem de Premier Lig maçlarını aynı gün içinde takip etmesine imkân tanıyor. Karşılaşmaları kaçırmamak için yayın kuruluşunun haftalık yayın akışının takip edilmesi öneriliyor.