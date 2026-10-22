Crystal Palace hangi ülkenin, nerenin takımı? Crystal Palace kadro değeri ne kadar?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın bu akşam karşı karşıya geleceği Crystal Palace'ın hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri merak ediliyor. 1905 yılında Londra'da kurulan kulübün toplam piyasa değeri ve en değerli oyuncuları araştırılıyor. Peki, Crystal Palace hangi ülkenin, nerenin takımı? Crystal Palace kadro değeri ne kadar? Detaylar haberimizde.
İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 1905 yılında Londra'da kuruldu. Mavi ve beyaz renkleri kullanan kulüp, iç saha karşılaşmalarını Selhurst Park'ta oynuyor. Crystal Palace'ın güncel kadro değeri ise 603,20 milyon Euro olarak belirtiliyor.
CRYSTAL PALACE HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?
Crystal Palace, İngiltere'nin Londra şehrinde 1905 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace, iç saha maçlarını Selhurst Park'ta oynuyor.
Kulübün stadyumu 25 bin 486 kişi kapasiteye sahip. Crystal Palace, tarih boyunca mavi ve beyaz renkleri kullandı.
CRYSTAL PALACE'IN KAZANDIĞI KUPALAR
Crystal Palace'ın tarih boyunca kazandığı belirtilen kupalar şöyle:
UEFA Konferans Ligi: 1 kupa
İngiltere Kupası: 1 kupa
İngiltere Süper Kupası: 1 kupa
İngiltere Championship: 2 kupa
İngiltere 3. Lig: 1 kupa
CRYSTAL PALACE KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Verilen bilgilere göre Crystal Palace'ın kadro değeri 603,20 milyon Euro olarak bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu ise 75 milyon Euro piyasa değeriyle ön libero pozisyonunda oynayan Adam Wharton.
Crystal Palace'ın en değerli 10 oyuncusu ve belirtilen piyasa değerleri şu şekilde:
CRYSTAL PALACE'IN EN DEĞERLİ OYUNCULARI
Adam Wharton: 75 milyon Euro
Ismaila Sarr: 45 milyon Euro
Jorgen Strand Larsen: 40 milyon Euro
Honest Ahanor: 40 milyon Euro
Jaydee Canvot: 35 milyon Euro
Jean-Philippe Mateta: 30 milyon Euro
Yeremy Pino: 30 milyon Euro
Dean Henderson: 28 milyon Euro
Chris Richards: 28 milyon Euro
Quinten Timber: 25 milyon Euro
Crystal Palace kadrosunda en yüksek piyasa değerine sahip isim 75 milyon Euro ile Adam Wharton olurken, onu 45 milyon Euro ile Ismaila Sarr takip ediyor. Takımın toplam kadro değeri ise 603,20 milyon Euro olarak belirtiliyor.