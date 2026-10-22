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Crystal Palace hangi ülkenin, nerenin takımı? Crystal Palace kadro değeri ne kadar?

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Crystal Palace hangi ülkenin, nerenin takımı? Crystal Palace kadro değeri ne kadar?
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Beşiktaş'ın bu akşam karşı karşıya geleceği Crystal Palace'ın hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri merak ediliyor. 1905 yılında Londra'da kurulan kulübün toplam piyasa değeri ve en değerli oyuncuları araştırılıyor. Peki, Crystal Palace hangi ülkenin, nerenin takımı? Crystal Palace kadro değeri ne kadar? Detaylar haberimizde.

İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 1905 yılında Londra'da kuruldu. Mavi ve beyaz renkleri kullanan kulüp, iç saha karşılaşmalarını Selhurst Park'ta oynuyor. Crystal Palace'ın güncel kadro değeri ise 603,20 milyon Euro olarak belirtiliyor.

CRYSTAL PALACE HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Crystal Palace, İngiltere'nin Londra şehrinde 1905 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace, iç saha maçlarını Selhurst Park'ta oynuyor.

Kulübün stadyumu 25 bin 486 kişi kapasiteye sahip. Crystal Palace, tarih boyunca mavi ve beyaz renkleri kullandı.

CRYSTAL PALACE'IN KAZANDIĞI KUPALAR

Crystal Palace'ın tarih boyunca kazandığı belirtilen kupalar şöyle:

UEFA Konferans Ligi: 1 kupa

İngiltere Kupası: 1 kupa

İngiltere Süper Kupası: 1 kupa

İngiltere Championship: 2 kupa

İngiltere 3. Lig: 1 kupa

CRYSTAL PALACE KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Verilen bilgilere göre Crystal Palace'ın kadro değeri 603,20 milyon Euro olarak bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu ise 75 milyon Euro piyasa değeriyle ön libero pozisyonunda oynayan Adam Wharton.

Crystal Palace'ın en değerli 10 oyuncusu ve belirtilen piyasa değerleri şu şekilde:

CRYSTAL PALACE'IN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

Adam Wharton: 75 milyon Euro

Ismaila Sarr: 45 milyon Euro

Jorgen Strand Larsen: 40 milyon Euro

Honest Ahanor: 40 milyon Euro

Jaydee Canvot: 35 milyon Euro

Jean-Philippe Mateta: 30 milyon Euro

Yeremy Pino: 30 milyon Euro

Dean Henderson: 28 milyon Euro

Chris Richards: 28 milyon Euro

Quinten Timber: 25 milyon Euro

Crystal Palace kadrosunda en yüksek piyasa değerine sahip isim 75 milyon Euro ile Adam Wharton olurken, onu 45 milyon Euro ile Ismaila Sarr takip ediyor. Takımın toplam kadro değeri ise 603,20 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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