Crush grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Yeni erkek grubu Crush nasıl kuruldu, ilk şarkıları çıktı mı?

Türkiye'nin yeni erkek müzik grubu CRUSH, ilk şarkısı "CRUSH!" ile dikkatleri üzerine çekerken, grubun oluşum süreci ve üyeleri de gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Idol House Türkiye finalinin ardından kurulan grubun üyeleri, yaşları ve müzik yolculuğu araştırılıyor. CRUSH grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? CRUSH nasıl kuruldu ve ilk şarkıları yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

CRUSH GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

CRUSH, Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan 7 kişilik erkek müzik grubudur. Grubun üyeleri şunlardır:

Oğuzhan Çiftçi (26 yaşında)

Batu Cengiz (25 yaşında)

Barış Çağan Yüksekkaya (23 yaşında)

Miraç Fırat (22 yaşında)

Milan Önder (21 yaşında)

Arda Soydoğan (19 yaşında)

Efe Şan (19 yaşında)

Her üye; vokal, dans, rap ve sahne performansı gibi farklı alanlardaki yetenekleriyle grupta yer alıyor.

CRUSH NASIL KURULDU?

CRUSH, Güney Kore'deki idol eğitim modelinden ilham alınarak hazırlanan Idol House Türkiye yarışmasının ardından kuruldu. Yaklaşık dört ay süren eğitim maratonunda yarışmacılar vokal, dans, sahne performansı ve takım çalışması alanlarında kapsamlı eğitim aldı.

Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirilen büyük finalde 15 finalist sahneye çıktı. Final gecesinde sergilenen performansların ardından 7 yarışmacı seçilerek CRUSH'ın resmi kadrosu oluşturuldu. Böylece grup, profesyonel müzik kariyerine ilk adımını attı.

CRUSH'UN İLK ŞARKISI VE HEDEFLERİ

CRUSH, müzik dünyasına "CRUSH!" isimli ilk single çalışmasıyla giriş yaptı. Modern pop altyapısı, güçlü dans koreografileri ve idol konseptiyle hazırlanan şarkı, grubun çıkış parçası olarak dijital müzik platformlarında yayımlandı.

Grubun hedefleri arasında yeni albümler çıkarmak, uluslararası müzik pazarında yer almak ve büyük konser organizasyonlarıyla hayran kitlesini büyütmek bulunuyor. Üyelerin dans, rap, vokal ve müzik üretimi alanlarındaki farklı yetenekleriyle uzun soluklu bir kariyer inşa etmeyi amaçlayan CRUSH, hem Türkiye'de hem de yurt dışında başarı elde etmeyi hedefliyor.