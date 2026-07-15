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Ç.Rizespor Dinamo Batum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Dinamo Batum hazırlık maçı CANLI yayınlanmıyor mu?

Ç.Rizespor Dinamo Batum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Dinamo Batum hazırlık maçı CANLI yayınlanmıyor mu?
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batum ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Ç.Rizespor Dinamo Batum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Dinamo Batum hazırlık maçı canlı yayınlanmıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve başlama saati yeşil-mavili taraftarların gündeminde yer alıyor. İşte Çaykur Rizespor - Dinamo Batum hazırlık maçına ilişkin detaylar.

Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, kamp programı kapsamında Dinamo Batum ile hazırlık maçına çıkıyor. Taraftarlar ise "Ç. Rizespor Dinamo Batum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı canlı yayınlanmıyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmanın canlı yayın durumu, maç saati ve oynanacağı stat en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte Çaykur Rizespor - Dinamo Batum maçına dair merak edilenler.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geliyor. Yeşil-mavili taraftarlar ise "Ç.Rizespor Dinamo Batum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Ç.Rizespor Dinamo Batum hazırlık maçı canlı yayınlanmıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte hazırlık karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor ile Dinamo Batum arasındaki hazırlık karşılaşması, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, kamp döneminin önemli maçlarından birinde karşı karşıya gelecek.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi, 15.00'te başlayacak. Teknik heyetlerin farklı oyuncuları denemesi beklenen karşılaşma, kamp sürecinin önemli sınavlarından biri olacak.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Dinamo Batum arasında oynanacak hazırlık maçının herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platformdan canlı yayınlanacağına ilişkin resmi bir yayıncı bulunmuyor.

Bu nedenle karşılaşma televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanmayacak.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI CANLI YAYINLANMAYACAK MI?

Evet. Mevcut bilgilere göre Çaykur Rizespor - Dinamo Batum hazırlık maçı için resmi bir canlı yayın planlaması bulunmuyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden maçla ilgili anlık gelişmeleri ve skor bilgilerini takip edebilecek.

Ç.RİZESPOR - DİNAMO BATUM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması, Erzurum Stadyumu'nda oynanacak. Erzurum kampını sürdüren Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesinde teknik ekibin oyuncu performanslarını değerlendireceği önemli bir prova maçına çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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