Cremonese Lazio maçı hangi kanalda, Cremonese Lazio nereden CANLI izlenir?

Cremonese ile Lazio arasında oynanacak kritik Serie A mücadelesi öncesinde “maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon üzerinden mi yoksa internet üzerinden canlı yayınla mı takip edebileceklerini öğrenmek isterken, maçın yayın hakları ve izleme seçenekleri de en çok merak edilen detaylar arasında bulunuyor.

REMONESE VS LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Cremonese ile Lazio arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi farklı platformlar üzerinden şifreli yayınla takip edebilecek.

CREMONESE-LAZIO MAÇI S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2 kanalı, Turkcell TV+ platformunda 78 numaralı kanal üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla futbolseverlere ulaşmaktadır.

CREMONESE-LAZIO MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir platform olarak şifreli yayın hizmeti sunmaktadır. Kullanıcılar üyelikleri ile karşılaşmayı mobil, tablet veya bilgisayar üzerinden canlı takip edebilir.

CREMONESE-LAZIO MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanal üzerinden yayın yapmaktadır. Maç, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

CREMONESE-LAZIO MAÇI HANGİ GÜN?

Cremonese – Lazio karşılaşması, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacaktır.

CREMONESE-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Serie A mücadelesi saat 19:30’da başlayacaktır.

CREMONESE-LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cremonese ile Lazio arasında oynanacak karşılaşma, İtalya’nın Cremona kentinde bulunan Stadio Giovanni Zini Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir.