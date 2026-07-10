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Courtois sakatlandı mı, Courtois neden yok, Courtois nedne oyundan çıktı?

Courtois sakatlandı mı, Courtois neden yok, Courtois nedne oyundan çıktı?
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Belçika’nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois'nın maçta oyundan çıkmasının ardından futbolseverler, "Courtois sakatlandı mı?", "Courtois neden yok?" ve "Courtois neden oyundan çıktı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Belçikalı file bekçisinin sağlık durumu ve teknik ekibin yaptığı değişikliğin nedeni, karşılaşmanın ardından en çok merak edilen gelişmeler arasında yer aldı.

Karşılaşma sırasında Thibaut Courtois'nın oyundan alınması, taraftarların dikkatini çeken anlardan biri oldu. "Courtois sakatlandı mı?", "Courtois neden yok?" ve "Courtois neden oyundan çıktı?" soruları kısa sürede gündem olurken, Belçika cephesinden gelecek açıklamalar ve Belçikalı kalecinin son sağlık durumuna ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

COURTOIS NEDEN YOK, COURTOIS NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

İspanya ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, futbolseverlerin gündemine oturdu. Thibaut Courtois, mücadelenin 70. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve teknik heyetin kararıyla kenara alındı. Courtois'nın oyundan çıkmasının ardından "Courtois neden yok?" ve "Courtois neden oyundan çıktı?" soruları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi.

COURTOIS NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Belçika Milli Takımı'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois, İspanya karşılaşmasının 70. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Deneyimli file bekçisi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından karşılaşmaya devam edemeyeceğini belirtti ve yerini yedek kaleciye bıraktı.

COURTOIS SAKATLANDI MI?

Evet, Courtois İspanya - Belçika maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Ancak yıldız kalecinin sakatlığının ciddiyetine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sağlık kontrollerinin ardından Courtois'nın son durumunun netlik kazanması bekleniyor.

COURTOIS'NIN SAĞLIK DURUMU BEKLENİYOR

Belçika Milli Takımı'nı takip eden futbolseverler, Courtois'nın sağlık durumuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Sakatlığın detayları ve deneyimli kalecinin sahalara ne zaman döneceği, gerçekleştirilecek kontrollerin ardından belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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