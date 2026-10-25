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İspanya La Liga’nın 10. haftasında futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği dev El Clasico derbisi öncesinde Real Madrid cephesinden kötü haber geldi. Real Madrid'in Belçikalı kaleciThibaut Courtois, kritik mücadele öncesinde maç kadrosundan çıkarıldı. Peki, Courtois neden yok? Courtois Real Madrid maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

COURTOİS NEDEN YOK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Courtois neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" sorularının yanıtı netleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Belçikalı kaleci gribal enfeksiyona (hastalığa) yakalandığı için kadrodan çıkarıldı.

COURTOİS SAKAT MI, CEZALI MI, KADRODA MI YOK?

Yıldız kalecinin herhangi bir sakatlığı veya kart cezası bulunmuyor; ancak aniden artan rahatsızlığı ve gribal semptomları nedeniyle maç kadrosunda yer alması mümkün olamadı.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇINDA KALECİSİ KİM OLACAK?

Bu sezon takılığın vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve kritik kurtarışlarıyla öne çıkan Thibaut Courtois'nın yokluğunda, Real Madrid'in kalesini Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin'in koruması bekleniyor. Ayrıca tecrübeli kalecinin yokluğunda genç takım kalecisi Illia Voloshyn de maç kadrosuna dahil edildi.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 10. haftasında gerçekleşecek olan dev El Clasico (Barcelona - Real Madrid) karşılaşmasının detayları şu şekildedir:

Tarih: 25 Ekim 2026 Pazar

Saat: 23.00 (Türkiye saati ile)

Stat: Spotify Camp Nou

Kanal / Yayıncı: S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.