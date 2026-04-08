Çorum TOKİ kura çekilişi ertenledi mi, Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman, nerede yapılacak?

Binlerce konutun sahiplerini bulacağı büyük gün yaklaşırken, adayların en çok yanıt aradığı "Çorum TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?" ve "TOKİ Çorum takvimi değişti mi?" soruları dijital platformlarda rekor kırıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin atmosferini yerinde solumak isteyen binlerce Çorumlu, kura lokasyonu ve saatiyle ilgili netleşecek detayları bekliyor. Şehrin gelecekteki yerleşim planını şekillendirecek olan bu büyük organizasyona dair sosyal hayattaki bekleyiş tüm hızıyla sürüyor.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinde gözler Çorum’a çevrildi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvuru yaptığı dev projede, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ tarafından gönderilen bilgilendirme mesajlarıyla netleşen takvim, Çorum merkez ve ilçelerindeki başvuru sahiplerini heyecanlandırdı. İşte Çorum TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar:

Çorum il genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura çekimi, 10 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Vatandaşların merakla beklediği kura işlemleri saat 14:00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte, asil ve yedek hak sahipleri tek tek belirlenerek ilan edilecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK? KATILIM ŞARTLARI NELER?

Büyük bir katılımın beklendiği kura organizasyonu, Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Konut sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar, çekilişi yerinde takip edebilecekleri gibi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de süreci izleyebilecekler. Kuraya katılacak olanların ve başvurusu çeşitli nedenlerle reddedilenlerin isim listeleri ise TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna açıklandı.

TOKİ’DEN BAŞVURU SAHİPLERİNE KRİTİK SMS BİLGİLENDİRMESİ

Sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlara beklenen bilgilendirme mesajları ulaştı. Gönderilen SMS içeriğinde; kura tarihinin 10 Nisan 2026 olduğu, çekilişin saat 14:00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacağı ve işlemlerin web sayfasında yer alan sıra numarasına göre gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca çekilişin şeffaflık ilgesi gereği kurumun YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacağı hatırlatıldı.

ÇORUM MERKEZ VE İLÇELERİ İÇİN 2 BİN 867 KONUT MÜJDESİ

Proje kapsamında sadece Çorum merkezde değil, ilçelerde de konut heyecanı yaşanıyor. Toplamda 2 bin 867 dairenin teslim edileceği projede, dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunuluyor. 10 Nisan Cuma günü yapılacak çekilişin ardından, kesinleşen isim listelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği bildirildi.