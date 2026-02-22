Çorum FK Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Çorum FK Ümraniyespor maçı nereden CANLI izlenir?

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Çorum FK Ümraniyespor maçı, yayın bilgileriyle gündemde. Taraftarlar, "Çorum FK Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt ararken, maçın canlı yayın saati, kanalı ve dijital izleme alternatifleri haberimizde yer alıyor.

ÇORUM FK VS ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Çorum FK – Ümraniyespor mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, hem şifresiz hem de şifreli yayın seçenekleriyle izlenebilecek.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

TRT Spor yayını, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını sayesinde maç, şifresiz olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 yayını ise Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden sunuluyor. Bu platform üzerinden karşılaşma şifreli yayınla futbolseverlerle buluşacak.

ÇORUM FK ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çorum FK ile Ümraniyespor arasındaki kritik mücadele, 22 Şubat Pazar günü oynanacak.

ÇORUM FK ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'de heyecan yaşatacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki mücadele, Çorum'da bulunan Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.