COP31 SPONSORLARI (TAM LİSTE) COP31'e hangi şirketler sponsor oldu?

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Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, uluslararası gündemin yanı sıra organizasyonun finansal ve kurumsal destekçileriyle de dikkat çekti. Zirvenin resmi internet sitesinde yayımlanan sponsorluk ve iş ortaklığı listesi, organizasyona katkı sunan şirket ve kurumları yeniden gündeme taşıdı. Peki, COP31'in sponsorları kimler, hangi kuruluşlar zirveye destek veriyor? İşte COP31 sponsorları ve destekçilerinin tam listesi...

COP31 SPONSORLARI KİMLER?

COP31'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre organizasyonun sponsorları; master ortaklar, ana ortaklar, stratejik ortaklar, sektör ortakları, katkı ortakları ve uygulama ortakları olmak üzere farklı kategorilerde sıralanıyor.

Zirvenin sponsorluk listesinde özel sektör şirketlerinin yanı sıra kamu kurumları ve finans kuruluşları da bulunuyor.

COP31 MASTER ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?

COP31'de master ortaklar kategorisinde dört kurum ve kuruluş yer alıyor. Resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre master ortaklar şöyle:

BBVA Group ve Garanti BBVA: Küresel Bankacılık Ortağı

Koç Holding: Küresel İş Ortağı

Türk Telekom: Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Ortağı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

COP31 ANA ORTAKLARI KİMLER?

COP31'in ana ortakları arasında bankalar, kamu kurumları ve farklı sektörlerden şirketler bulunuyor. Resmi listede yer alan ana ortaklar şöyle:

Ziraat Bankası: Kültür ve Medeniyet Ortağı

Halkbank

VakıfBank

Emlak Katılım Bankası

Emlak Konut

Türk Hava Yolları: Küresel Havayolu Ortağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): İş Dünyası Elçisi

Türkiye Çevre Ajansı: Sürdürülebilirlik Ortağı

COP31 STRATEJİK ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?

COP31'in stratejik ortaklar kategorisinde Togg ve EPP bulunuyor. Resmi internet sitesinde Togg, Mobilite Ortağı olarak tanımlanırken EPP de stratejik ortaklar arasında listeleniyor.

COP31 SEKTÖR ORTAĞI HANGİ ŞİRKET?

COP31'in sektör ortakları kategorisinde Turkcell yer alıyor. Şirket, organizasyonun resmi internet sitesinde COPArt Master Uygulama Ortağı olarak tanımlanıyor.

COP31 KATKI ORTAKLARI KİMLER?

COP31'in katkı ortakları kategorisinde Sabancı Holding bulunuyor. Şirket, zirvenin resmi sponsorluk listesinde Elektrifikasyon Ortağı olarak gösteriliyor.

COP31 UYGULAMA ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?

COP31'in uygulama ortakları kategorisinde Cengiz Holding, Kalyon Holding ve ACWA yer alıyor. Bu kategorideki kurumların resmi sitede belirtilen ortaklık unvanları şöyle:

Cengiz Holding: Sürdürülebilir Dönüşüm Ortağı

Kalyon Holding: Karbon Denkleştirme Ortağı

ACWA: İklim Çözümleri Ortağı

COP31 İKLİM DESTEKÇİLERİ HANGİ HOLDİNGLER?

COP31'in resmi internet sitesinde sponsorların yanı sıra iklim destekçileri de ayrı bir kategoride listeleniyor. Paylaşılan bilgilere göre Limak Holding, IC Holding, Rönesans Holding ve Sinpaş Holding, organizasyonun iklim destekçileri arasında bulunuyor.

Bu kuruluşlar, sponsorluk kategorilerinden ayrı olarak iklim destekçisi başlığı altında sıralanıyor. Bu nedenle COP31 sponsorları ile iklim destekçilerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

LİMAK HOLDİNG VE IC HOLDİNG SPONSORLUĞU NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

COP31'in iklim destekçileri arasında yer alan Limak Holding ve IC Holding, geçmişteki enerji ve madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre tartışmalarının odağında bulunuyor. Özellikle Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla yürütülen madencilik faaliyetleri, şirketlerin çevresel etkilerine ilişkin eleştirileri beraberinde getiriyor. İkizköy sakinleri ve çevre savunucuları, kömür sahalarının genişletilmesinin ormanlık alanlar, zeytinlikler, tarım arazileri ve bölge halkının geçim kaynakları üzerindeki etkilerine karşı uzun süredir mücadele yürütüyor. Bu nedenle söz konusu şirketlerin COP31'de iklim destekçisi olarak yer alması, çevre politikaları ve enerji yatırımları bağlamında kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri haline geldi.