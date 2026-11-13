COP31 SPONSORLARI (TAM LİSTE) COP31'e hangi şirketler sponsor oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 kapsamında yürütülen organizasyon çalışmalarında yer alan sponsor ve destekçi kuruluşlar merak konusu oldu. Zirvenin resmi internet sitesinde paylaşılan iş birliği listesiyle birlikte, organizasyona farklı kategorilerde katkı sağlayan şirket ve kurumlar da gündeme geldi. Peki, COP31'e hangi şirketler sponsor oldu, destekçiler hangi kategorilerde yer alıyor? 2026 COP31 sponsorları ve kategorileri haberimizde.
Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, uluslararası gündemin yanı sıra organizasyonun finansal ve kurumsal destekçileriyle de dikkat çekti. Zirvenin resmi internet sitesinde yayımlanan sponsorluk ve iş ortaklığı listesi, organizasyona katkı sunan şirket ve kurumları yeniden gündeme taşıdı. Peki, COP31'in sponsorları kimler, hangi kuruluşlar zirveye destek veriyor? İşte COP31 sponsorları ve destekçilerinin tam listesi...
COP31 SPONSORLARI KİMLER?
COP31'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre organizasyonun sponsorları; master ortaklar, ana ortaklar, stratejik ortaklar, sektör ortakları, katkı ortakları ve uygulama ortakları olmak üzere farklı kategorilerde sıralanıyor.
Zirvenin sponsorluk listesinde özel sektör şirketlerinin yanı sıra kamu kurumları ve finans kuruluşları da bulunuyor.
COP31 MASTER ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?
COP31'de master ortaklar kategorisinde dört kurum ve kuruluş yer alıyor. Resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre master ortaklar şöyle:
BBVA Group ve Garanti BBVA: Küresel Bankacılık Ortağı
Koç Holding: Küresel İş Ortağı
Türk Telekom: Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Ortağı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
COP31 ANA ORTAKLARI KİMLER?
COP31'in ana ortakları arasında bankalar, kamu kurumları ve farklı sektörlerden şirketler bulunuyor. Resmi listede yer alan ana ortaklar şöyle:
Ziraat Bankası: Kültür ve Medeniyet Ortağı
Halkbank
VakıfBank
Emlak Katılım Bankası
Emlak Konut
Türk Hava Yolları: Küresel Havayolu Ortağı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): İş Dünyası Elçisi
Türkiye Çevre Ajansı: Sürdürülebilirlik Ortağı
COP31 STRATEJİK ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?
COP31'in stratejik ortaklar kategorisinde Togg ve EPP bulunuyor. Resmi internet sitesinde Togg, Mobilite Ortağı olarak tanımlanırken EPP de stratejik ortaklar arasında listeleniyor.
COP31 SEKTÖR ORTAĞI HANGİ ŞİRKET?
COP31'in sektör ortakları kategorisinde Turkcell yer alıyor. Şirket, organizasyonun resmi internet sitesinde COPArt Master Uygulama Ortağı olarak tanımlanıyor.
COP31 KATKI ORTAKLARI KİMLER?
COP31'in katkı ortakları kategorisinde Sabancı Holding bulunuyor. Şirket, zirvenin resmi sponsorluk listesinde Elektrifikasyon Ortağı olarak gösteriliyor.
COP31 UYGULAMA ORTAKLARI HANGİ ŞİRKETLER?
COP31'in uygulama ortakları kategorisinde Cengiz Holding, Kalyon Holding ve ACWA yer alıyor. Bu kategorideki kurumların resmi sitede belirtilen ortaklık unvanları şöyle:
Cengiz Holding: Sürdürülebilir Dönüşüm Ortağı
Kalyon Holding: Karbon Denkleştirme Ortağı
ACWA: İklim Çözümleri Ortağı
COP31 İKLİM DESTEKÇİLERİ HANGİ HOLDİNGLER?
COP31'in resmi internet sitesinde sponsorların yanı sıra iklim destekçileri de ayrı bir kategoride listeleniyor. Paylaşılan bilgilere göre Limak Holding, IC Holding, Rönesans Holding ve Sinpaş Holding, organizasyonun iklim destekçileri arasında bulunuyor.
Bu kuruluşlar, sponsorluk kategorilerinden ayrı olarak iklim destekçisi başlığı altında sıralanıyor. Bu nedenle COP31 sponsorları ile iklim destekçilerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.
LİMAK HOLDİNG VE IC HOLDİNG SPONSORLUĞU NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
COP31'in iklim destekçileri arasında yer alan Limak Holding ve IC Holding, geçmişteki enerji ve madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre tartışmalarının odağında bulunuyor. Özellikle Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla yürütülen madencilik faaliyetleri, şirketlerin çevresel etkilerine ilişkin eleştirileri beraberinde getiriyor. İkizköy sakinleri ve çevre savunucuları, kömür sahalarının genişletilmesinin ormanlık alanlar, zeytinlikler, tarım arazileri ve bölge halkının geçim kaynakları üzerindeki etkilerine karşı uzun süredir mücadele yürütüyor. Bu nedenle söz konusu şirketlerin COP31'de iklim destekçisi olarak yer alması, çevre politikaları ve enerji yatırımları bağlamında kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri haline geldi.