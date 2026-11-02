Conceiçao’nun Galatasaray maçları sonucu ne? Conceiçao Galatasaray’ı yendi mi?

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Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile iki kez karşı karşıya geldi ve iki maçı da kazandı. Porto’nun başındayken 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray ile eşleşen Conceiçao, Portekiz’deki maçı 1-0, İstanbul’daki maçı ise 3-2 kazandı. İki maçta da Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim’di. İşte Conceiçao’nun Galatasaray karşısındaki maçlarına dair ayrıntılar.

CONCEİÇAO GALATASARAY’I YENDİ Mİ?

Evet. Sergio Conceiçao, Porto’nun teknik direktörü olarak Galatasaray karşısında çıktığı iki maçı da kazandı. Portekizli teknik adam, Galatasaray’a karşı yüzde 100 galibiyet oranına sahip.

PORTO 1-0 GALATASARAY (3 EKİM 2018)

Porto ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun ikinci haftasında 3 Ekim 2018’de Porto’daki Estádio do Dragão’da karşılaştı. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yönettiği karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı. Bu maç, iki kulüp arasında oynanan ilk resmi karşılaşma olarak tarihe geçti. Conceiçao, maçın ardından Galatasaray karşısında zor bir galibiyet aldıklarını ifade etmişti.

GALATASARAY 2-3 PORTO (11 ARALIK 2018)

İki takım, grubun son haftasında 11 Aralık 2018’de İstanbul’daki Türk Telekom Stadyumu’nda yeniden karşı karşıya geldi. Porto, karşılaşmada Felipe’nin 17. dakikada, Marega’nın 42. dakikada penaltıdan ve Sérgio Oliveira’nın 57. dakikada attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini ise 45. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Feghouli’nin 67. dakikada kaçırdığı penaltı ise sarı-kırmızılıların beraberlik umudunu söndürdü.

GRUPTA NE OLDU?

Porto, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu’nu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

FENERBAHÇE TARAFTARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sergio Conceiçao’nun Galatasaray karşısındaki galibiyetleri, Portekizli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılırken sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı. Basına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao ile anlaşma sağladı ve kendisini görüşmeler için İstanbul’a davet etti. Ancak kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.