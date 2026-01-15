Como Milan maçı hangi kanalda? Como Milan maçı CANLI nereden izlenir?

Serie A takviminde önemli karşılaşmalardan biri olan Como– Milan mücadelesi, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maçı anbean izlemek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri, kanal detayları ve karşılaşmanın canlı olarak nereden izlenebileceği konularında arama yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve erişim seçenekleri büyük merak konusu.

COMO VS MILAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da futbol heyecanı Como ile Milan arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Kritik karşılaşma; S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

COMO–MILAN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital platform üzerinden yayın yapan bir spor kanalıdır. Karşılaşma; platformun mobil uygulaması, internet sitesi ve uydu yayını aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

COMO–MILAN MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN DETAYLARI

Tivibu Spor 1, Tivibu aboneleri için 78. kanal üzerinden erişime açık bulunuyor. Maç, uydu ve internet altyapısı üzerinden şifreli yayın ile ekrana gelecek.

COMO–MILAN MAÇI S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLERİ

S Sport 2 kanalı; Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında farklı kanal numaralarıyla yer alıyor. Yayınlar, uydu ve dijital platformlar üzerinden abonelik kapsamında izlenebiliyor.

COMO–MILAN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Serie A kapsamında oynanacak Como–Milan karşılaşması, 15 Ocak Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

COMO–MILAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük, 22.45'te çalacak.

COMO–MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Como ile Milan'ın karşı karşıya geleceği Serie A mücadelesi, İtalya'nın Como kentinde yer alan Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.