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Como AEK maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Como AEK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Como AEK maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

COMO AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile AEK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

COMO AEK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Como AEK maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

COMO AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como AEK maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 (İtalya saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

COMO AEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Como şehrinde bulunan Stadio Giuseppe Sinigaglia stadyumunda oynanacak.

Como'nun iç saha maçlarını oynadığı Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Gölü kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en dikkat çekici stadyumlarından biri. AEK ise İtalya deplasmanından eli boş dönmek istemiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.