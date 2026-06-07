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"Çok güldük, kesin kötü bir şey olacak" düşüncesini taşıyan kişiler hangi korkudan muzdariptir?

'Çok güldük, kesin kötü bir şey olacak' düşüncesini taşıyan kişiler hangi korkudan muzdariptir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. "Çok güldük, kesin kötü bir şey olacak" düşüncesini taşıyan kişiler hangi korkudan muzdariptir?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, "Çok güldük, kesin kötü bir şey olacak" düşüncesini taşıyan kişiler hangi korkudan muzdariptir?

"ÇOK GÜLDÜK, KESİN KÖTÜ BİR ŞEY OLACAK" DÜŞÜNCESİNİ TAŞIYAN KİŞİLER HANGİ KORKUDAN MUZDARİPTİR?

A: Nazarofobi

B: Kahkofobi

C: Çerofobi

D: Gülofobi

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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