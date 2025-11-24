Çocukları elektrik çarpan park nerede, parkın adı ne, Plevne Parkı nerede?

Bağcılar'da bulunan bir çocuk oyun alanında yaşanan olay iddialara göre, elektrikle çalışan oyuncaklardan birindeki arıza nedeniyle ortaya çıkan akım kaçağından kaynaklandı. Parkta oyun oynayan dört çocuk bu arızadan etkilenerek yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırdı. Peki, elektrik çarpması vakasının yaşandığı parkın konumu ve ismi nedir?

ÇOCUKLARI ELEKTRİK ÇARPAN PARK NEREDE, PARKIN ADI NE?

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Plevne Parkı'nda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, park içerisindeki elektrikle çalışan bazı oyuncaklarda meydana gelen kaçak nedeniyle oyun oynayan dört çocuk akıma kapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları çevredeki hastanelere sevk etti. İlk değerlendirmelere göre çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı inceleme sürüyor.

Plevne Parkı, Bağcılar'ın Hürriyet Mahallesi sınırlarında yer alıyor.