Haberler

Çocukları elektrik çarpan park nerede, parkın adı ne, Plevne Parkı nerede?

Çocukları elektrik çarpan park nerede, parkın adı ne, Plevne Parkı nerede?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'daki bir parkta, elektrikli oyuncaklarda meydana gelen akım kaçağı sebebiyle dört çocuk akıma kapılarak yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri gönderildi ve yaralı çocuklar hastaneye ulaştırılarak tedavilerine başlandı. Peki, elektrik çarpmasının yaşandığı bu parkın adı nedir ve park tam olarak nerede bulunuyor?

Bağcılar'da bulunan bir çocuk oyun alanında yaşanan olay iddialara göre, elektrikle çalışan oyuncaklardan birindeki arıza nedeniyle ortaya çıkan akım kaçağından kaynaklandı. Parkta oyun oynayan dört çocuk bu arızadan etkilenerek yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırdı. Peki, elektrik çarpması vakasının yaşandığı parkın konumu ve ismi nedir?

ÇOCUKLARI ELEKTRİK ÇARPAN PARK NEREDE, PARKIN ADI NE?

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Plevne Parkı'nda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, park içerisindeki elektrikle çalışan bazı oyuncaklarda meydana gelen kaçak nedeniyle oyun oynayan dört çocuk akıma kapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çocukları elektrik çarpan park nerede, parkın adı ne, Plevne Parkı nerede?

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları çevredeki hastanelere sevk etti. İlk değerlendirmelere göre çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı inceleme sürüyor.

Plevne Parkı, Bağcılar'ın Hürriyet Mahallesi sınırlarında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.