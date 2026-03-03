CNN Türk muhabirleri gözaltına mı alındı? İsrail'de Türk gazeteciler neden gözaltına alındı?

İsrail'de görev yapan Türk gazetecilere yönelik son gelişme, Ankara'da ve medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de bulunan iki Türk gazetecinin gözaltına alındığını kamuoyuna duyurdu. Peki, CNN Türk muhabirleri gözaltına mı alındı? CNN Türk muhabirleri Tel Aviv'de neden gözaltına alındı? Detaylar...

CNN TÜRK MUHABİRLERİ GÖZALTINA MI ALINDI?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de görev yapan Türk gazetecilerin gözaltına alındığını duyurdu. Duran, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini de bildirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in basına yönelik saldırılarına bir yenisinin eklendiğini belirterek, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı. Duran, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamaları şöyle:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

CNN TÜRK MUHABİRLERİ TEL AVİV'DE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı işleminin İsrail'de gerçekleştiği açıklanırken, olayın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından ek bir bilgi paylaşılmadı. Gözaltının gerekçesine dair kamuoyuna yansıyan açıklama bulunmuyor.