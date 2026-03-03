İran-İsrail-ABD hattında tırmanan gerilim sahada görev yapan gazeteciler için riskleri artırırken, bölgede gelişmeleri aktaran Türk basın mensupları da sıcak temasın ortasında kaldı. Bu süreçte, CNN Türk kameramanı Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, CNN TÜRK kameramanı Halil Kahraman kimdir? İsrail'de gözaltına alınan Halil Kahraman kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CNN TÜRK KAMERAMANI HALİL KAHRAMAN KİMDİR?

Halil Kahraman, CNN Türk haber kanalında görev yapan deneyimli bir kameramandır. Medya sektörüne üniversite yıllarında adım atan Kahraman, meslek hayatındaki ilk önemli çıkışını öğrenciyken elde ettiği başarıyla yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'na katılan Kahraman, TV Haber dalında birinci oldu. Bu derece, onun profesyonel medya kariyerine geçişinde kritik bir eşik oluşturdu.

Kahraman, bu başarısının ardından CNN Türk'te stajyer olarak kabul edildi. Staj dönemini başarıyla tamamladıktan sonra mezuniyetinin ardından aynı kurumda görev almaya devam etti. 2015 yılından bu yana CNN Türk bünyesinde aktif olarak çalışan Halil Kahraman, saha haberciliğinde görev yapmaktadır.

Mesleğe adım atma sürecini kendi ifadeleriyle şöyle anlatmıştır:

"Üniversite yıllarım sırasında Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'na katılarak TV haber dalında birinci oldum. Bu başarı, beni medya sektörüne daha da yaklaştırdı. Ardından, stajyer olarak CNN Türk'e kabul edildim. Staj dönemimi başarıyla tamamladıktan sonra, okulumu bitirdiğimde CNN Türk'te çalışmaya devam etme şansı elde ettim. 2015 yılından bu yana da bu önemli medya kuruluşunda görevime devam ediyorum."

İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINAN HALİL KAHRAMAN KAÇ YAŞINDA?

Halil Kahraman 1991 yılında doğmuştur. Bu bilgi doğrultusunda Kahraman, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun yıllardır aktif saha deneyimine sahip olan Kahraman, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde görev almasıyla dikkat çekmektedir.

HALİL KAHRAMAN NERELİ?

Halil Kahraman'ın doğum yeri Şanlıurfa'dır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Kahraman, üniversite eğitimi için Elazığ'a gitmiştir. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.

Üniversite eğitimi sırasında kazandığı başarı, onun profesyonel kariyerini şekillendirmiştir. Mezuniyetinin ardından doğrudan sektörde kalıcı olarak yer edinmesi, genç iletişimciler için dikkat çekici bir kariyer örneği olarak değerlendirilmektedir.