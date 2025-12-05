Haberler

Güncelleme:
5 Aralık 2025 Cuma günü, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen büyük bir dijital kesinti yaşandı. Öğle saatlerine doğru, internetteki birçok platforma erişim ya tamamen durdu ya da ciddi şekilde yavaşladı. Peki, Cloudflare çöktü mü, ne zaman düzelecek? Trendyol, Yemeksepeti çöktü mü? Linkedin çöktü mü? İnternette sorun mu var? Detaylar haberimizde!

Yaşanan bu geniş çaplı sorun, kısa sürede internet gündemine oturdu. Kesintinin merkezinde ise, küresel web trafiğinin önemli bir bölümünü yöneten Cloudflare altyapısı vardı. Peki, Cloudflare çöktü mü, ne zaman düzelecek? Trendyol, Yemeksepeti çöktü mü? Linkedin çöktü mü? İnternette sorun mu var? Detaylar...

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?

Öğle saatlerinde başlayan erişim problemi, Cloudflare'ın bazı veri merkezlerinde yaşanan geçici yapılandırma veya ağ sorunlarından kaynaklandı. Teknik ekipler tarafından yapılan ilk açıklamalarda, hataların "global service degradation" yani küresel düzeyde hizmet bozulması şeklinde sınıflandırıldığı belirtildi.

Bu durum, özellikle DNS yönlendirmeleri ve web sayfası isteklerinin işlenmesinde ciddi gecikmelere yol açtı. Kullanıcılar birçok sitede:

500 Internal Server Error

502 / 503 hata kodları

Bağlantı zaman aşımı

Sayfa yüklenemiyor uyarıları

gibi sorunlarla karşılaştı.

Cloudflare'ın arızalanması, doğrudan internetin çekirdek altyapılarından birinin sekteye uğraması anlamına geldiği için "İnternet çöktü" algısı kısa sürede sosyal medya trendlerine girdi.

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcı Trendyol'a girmeye çalıştığında anında hata mesajlarıyla karşılaştı. Özellikle 500 Internal Server Error hatası geniş kitleler tarafından rapor edildi. Uygulama içi işlemler yavaşladı, sepete ürün ekleme veya ödeme adımlarında kopmalar yaşandı.

Sorunun kaynağı Trendyol değil, Trendyol'un da kullandığı Cloudflare altyapısındaki bozulma oldu. Bu nedenle "Trendyol çöktü mü?" sorusu büyük ölçüde Cloudflare kesintisine bağlı olarak evet yanıtı aldı.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Kesinti sırasında en çok merak edilen platformlardan biri de Yemeksepeti oldu. Kullanıcıların bir kısmı erişim sorunları bildirse de, platformun bazı bölgelerde tamamen çalıştığı, bazı bölgelerde ise kısmi yavaşlamalar yaşandığı gözlendi.

Bu durum, Yemeksepeti'nin altyapısının Cloudflare'a olan bağımlılık derecesine göre farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

LİNKEDİN ÇÖKTÜ MÜ?

Profesyonel iş ağı LinkedIn, kesintiden en çok etkilenen platformlardan biri oldu. Dünya genelinde kullanıcılar siteyi açamadı, profil sayfaları yüklenmedi ve mobil uygulamada sürekli hata mesajları görüldü.

LinkedIn'in Cloudflare üzerindeki geniş kapsamlı servis entegrasyonları, bu kesintinin platforma daha ağır yansımasına neden oldu.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilan sitelerinden Sahibinden, kesintiden doğrudan etkilendi. Kullanıcılar sayfa yüklemelerinde aşırı gecikme, ilan görüntüleme hataları ve bağlantı kopmaları yaşadığını bildirdi.

Platformun ana erişim katmanında Cloudflare DNS ve CDN hizmetleri bulunduğu için kesinti sırasında siteye erişim büyük ölçüde kesildi.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Kesinti, yalnızca belirli sitelerde değil; internetin genelinde yavaşlama ve erişim problemlerine yol açtığı için birçok kullanıcı ülke genelinde internet arızası olduğunu düşündü.

Ancak sorun ne modem kaynaklıydı ne mobil veri operatörlerinde… Problem doğrudan küresel internet altyapısının kilit bir parçasında yaşanıyordu.

Bu yüzden dünya genelinde milyonlarca kullanıcı:

"İnternet gitti mi?"

"Ev internetim mi bozuk?"

"Herkeste mi sorun var yoksa bende mi?"

sorularını yöneltti.

CLOUDFLARE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cloudflare teknik ekibi, sorunun tespit edildiğini ve üzerinde çalışıldığını duyurdu. Kesinti, tam çözülene kadar dalgalı şekilde devam etti:

Bazı saatlerde hizmet kısmen düzeldi

Fakat aynı gün içinde yeniden ağırlaşan bölgesel hatalar yaşandı

Benzer büyük ölçekli Cloudflare kesintilerinde ortalama toparlanma süresi 4 ila 12 saat arasında değişiyor. Bu olayda da servislerin büyük bölümü aynı gün içerisinde kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Tam düzelmenin ise bölgeden bölgeye değişebileceği, DNS yönlendirmelerinin ve önbellek güncellemelerinin tamamen oturmasının zaman alabileceği belirtildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
