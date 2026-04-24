Cin Ali öldü mü, neden öldü, Cin Ali’yi kim neden öldürdü? Cin Ali kim, gerçek ismi ne? Ali Bal'ı kızı mı öldürdü, kızı kim, kaç yaşında, adı ne?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan fenomen hakkında merak edilen "Cin Ali kim, gerçek ismi ne?" araştırmaları hız kazandı. Gerçek adının Ali Bal olduğu öğrenilen 42 yaşındaki fenomenin, kendi kızıyla yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanarak yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'de infial yarattı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bal’ın vefatına dair tüm teknik detayları, katil zanlısının yakalanma sürecini ve olayın çıkış noktasına dair iddiaları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GAZİANTEP’TE KORKUNÇ OLAY: “CİN ALİ” LAKAPLI ALİ BAL HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep, sosyal medyada “Cin Ali” lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ali Bal’dan gelen acı haberle sarsıldı. Güzel Vadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yerel fenomenin bıçaklı bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından bölge sakinleri büyük üzüntü yaşarken, emniyet güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ: KIZI TARAFINDAN BIÇAKLANDI İDDİASI

İddiaya göre olay, Ali Bal ile kızı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bal, bıçaklanarak ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan fenomen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KIZI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, babasının ölümüne neden olduğu iddia edilen genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının sorgusu devam ederken, cinayetin işlendiği evde yapılan incelemelerde deliller toplandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin sevilen simalarından olan Bal'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA YAS: GAZİANTEPLİ ALİ BAL KİMDİR?

Gaziantep’in yerel kültürünü yansıtan videoları ve neşeli tavırlarıyla tanınan Ali Bal, çevresinde ve takipçileri arasında "Cin Ali" lakabıyla biliniyordu. 42 yaşında hayata veda eden Bal'ın vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlayan vatandaşlar, yaşanan bu trajik olayın derin üzüntüsünü paylaştı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yaşanan aile içi facianın nedenleri ve olayın gelişim süreci, polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. Otopsi işlemlerinin ardından Ali Bal’ın cenazesinin toprağa verilmesi beklenirken, gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Detaylar geliyor...