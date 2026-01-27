ÇİLEKEŞ KONSER 2026: Çilekeş grubunun konseri ne zaman, nerede? Çilekeş konser fiyatları ne kadar?

Türkiye'de alternatif rock sahnesinin en karakteristik ve etkisi hâlâ hissedilen gruplarından Çilekeş, uzun süredir beklenen dönüşünü özel bir konserle taçlandırmaya hazırlanıyor. Ankara'da kurulan ve 2005–2010 yılları arasında yayımladığı üç albümle Türkçe rock müziğin yönünü belirleyen grup, hayranlarının yıllardır süren çağrılarına 2026 yılında anlamlı bir yanıt verdi. Peki, Çilekeş grubunun konseri ne zaman, nerede? Çilekeş konser fiyatları ne kadar? Detaylar...

ÇİLEKEŞ GRUBUNUN KONSERİ NE ZAMAN?

Grubun Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Y.O.K." albümünün 21. yılı vesilesiyle dinleyicileriyle yeniden bir araya gelme isteği vurgulandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, beklenen detaylar da netlik kazandı. Konser, Epifoni organizasyonuyla ve grubun orijinal kadrosunun yeniden sahnede buluşacağı özel bir gece olarak planlanıyor.

Çilekeş hayranlarının takvimlerine not etmesi gereken tarih 10 Ekim. Grubun yıllar sonra gerçekleştireceği bu özel buluşma, uzun bir bekleyişin ardından sahnelere dönüş anlamı taşıyor. Konserin, Çilekeş'in canlı performans geleneğini yeniden başlatacağına dair yapılan vurgu, bu gecenin tek seferlik bir etkinliğin ötesinde bir başlangıç olabileceğini düşündürüyor.

Biletlerin 28 Ocak'ta satışa çıkacağı bilgisi de resmî olarak paylaşıldı. Bu tarih, yoğun ilgi beklenen konser için hayranlar açısından kritik bir eşik niteliğinde.

ÇİLEKEŞ GRUBUNUN KONSERİ NEREDE?

Bu özel konserin adresi, İstanbul'un en önemli açık hava konser mekânlarından biri olan KüçükÇiftlik Park. Yüksek kapasitesi ve güçlü teknik altyapısıyla bilinen mekân, Çilekeş'in karanlık, yoğun ve atmosferik müziği için güçlü bir sahne deneyimi vaat ediyor.

KüçükÇiftlik Park, daha önce pek çok önemli yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlamış olmasıyla, grubun sahnelere dönüşünü simgesel açıdan da anlamlı kılıyor. Alternatif rock dinleyicisi için bu mekân, konser deneyiminin etkisini artıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ÇİLEKEŞ KONSER FİYATLARI NE KADAR?

Konserle ilgili paylaşılan resmî bilgiler arasında bilet fiyatlarına dair henüz net bir açıklama yer almıyor. Bilet ücretlerinin, satış tarihi olan 28 Ocak itibarıyla organizatör tarafından duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle Çilekeş konser fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı, şu aşamada kesinleşmiş değil. Güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için grubun resmî sosyal medya hesaplarının ve organizasyon firmasının duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.