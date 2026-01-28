Çilekeş grubu ne zaman kuruldu, üyeleri kimler? Çilekeş konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

Rock müziğin uzun soluklu temsilcilerinden Çilekeş, hayranlarının merakını canlı tutmaya devam ediyor. Grup ne zaman kuruldu, hangi isimler sahnenin arkasında yer alıyor ve 2026 konserinde neler yaşanacak? Biletler satışa çıktı mı, fiyatlar nasıl şekillendi? Tüm bu sorular, müzikseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor ve heyecanla cevabı bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇİLEKEŞ GRUBU NE ZAMAN KURULDU?

Çilekeş, 2002 yılında Ankara'da alternatif rock sahnesinde ses getirmek üzere kuruldu. Kuruluşundan kısa süre sonra kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken grup, yıllar içinde rock müzik tutkunlarının ilgisini çeken bir isim haline geldi.

ÇİLEKEŞ GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Grubun temel kadrosunu üç isim oluşturuyor: Görkem Karabudak (vokal ve bas gitar), Ali Güçlü Şimşek (gitar) ve Cumhur Avcil (bateri). Bu üçlü, hem stüdyo albümlerinde hem de canlı sahne performanslarında grubun karakterini belirleyen isimler olarak öne çıkıyor.

ÇİLEKEŞ KONSERİ 2026 NE ZAMAN?

Çilekeş, 2026 yılında uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Grup, 10 Ekim 2026 Cumartesi gecesi KüçükÇiftlik Park'ta unutulmaz bir konser verecek ve hayranlarını yıllar sonra bir araya getirecek.

ÇİLEKEŞ KONSERİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Grubun konser biletleri 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunuldu. Hayranlar, uzun süredir bekledikleri bu özel performans için biletleri hızla temin etmeye başladı.

ÇİLEKEŞ GRUBU ŞARKILARI HANGİLERİ?

Çilekeş'in diskografisinde öne çıkan bazı parçalar: Y.O.K., Katil Dans ve Histeri Piri. Bu şarkılar, grubun kendine has enerjisini ve alternatif rock anlayışını en iyi yansıtan eserleri olarak öne çıkıyor.