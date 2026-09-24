Çıldırış filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çıldırış filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Çıldırış filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çıldırış filmini izleyecek olanların merak ettiği Çıldırış konusu nedir, Çıldırış oyuncuları kimler ve Çıldırış özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇILDIRIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sinema izleyicilerinin dikkatini çeken Çıldırış filmi, gizem, bilim kurgu, dram ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. Başrolünde Adrien Brody'nin yer aldığı yapım, sıra dışı hikâyesiyle izleyiciyi zaman ve gerçeklik arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Filmi izleyenler veya yeniden ekranda görenler, “Çıldırış filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?” sorularına yanıt arıyor.

ÇILDIRIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıldırış (The Jacket) filminin çekimleri ağırlıklı olarak Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirildi. Yapımın bazı çekim noktaları için Kanada'nın farklı bölgelerinden de yararlanılırken, film atmosferinin oluşturulmasında kullanılan mekânlar hikâyenin karanlık ve gizemli yapısını destekliyor.

2005 yılında vizyona giren film, Almanya ve ABD ortak yapımı olarak sinema dünyasında yer aldı.

ÇILDIRIŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çıldırış filmi 2004 yılında çekildi ve 2005 yılında vizyona girdi. Filmin dünya genelindeki vizyon tarihi 4 Mart 2005 olarak bilinirken, Türkiye'de ise 29 Temmuz 2005 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

Yaklaşık 103 dakika süren film, vizyona girdiği dönemde özellikle psikolojik gerilim ve bilim kurgu türlerini seven izleyicilerin ilgisini çekti.

ÇILDIRIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çıldırış filminin başrolünde Adrien Brody yer alıyor. Brody, filmde Körfez Savaşı gazisi Jack Starks karakterini canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda dikkat çeken diğer isimler ise şöyle:

• Adrien Brody – Jack Starks

• Keira Knightley – Jackie Price

• Kris Kristofferson – Dr. Thomas Becker

• Jennifer Jason Leigh – Dr. Beth Lorenson

• Kelly Lynch – Jean Price

• Brad Renfro – The Stranger

• Daniel Craig – Rudy Mackenzie

• Steven Mackintosh – Dr. Hopkins

• Brendan Coyle – Damon

• Mackenzie Phillips – Hemşire Harding

• Jason Lewis – Officer Harrison

Filmde ayrıca Angel Coulby, Laura Marano, Richard Dillane ve Garrick Hagon gibi oyuncular da rol alıyor.

ÇILDIRIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çıldırış filmi, Körfez Savaşı gazisi Jack Starks'ın yaşadığı sıra dışı olayları konu alıyor. Savaş sırasında başından ağır bir şekilde yaralanan Jack, tedavisinin ardından hafıza sorunları yaşamaya başlar.

Doğduğu yer olan Vermont'a dönmek için yola çıkan Jack'in hayatı, karşılaştığı bir kadın ve küçük kızıyla yaşadığı olayların ardından farklı bir yöne sürüklenir. Bir süre sonra kendisini bir akıl hastanesinde bulan Jack, bir polis memurunun ölümünden sorumlu tutulduğunu öğrenir.

Hastanede Dr. Thomas Becker tarafından uygulanan deneysel bir tedaviye maruz kalan Jack, kendisini giderek daha karmaşık bir durumun içerisinde bulur. Deneyler sırasında yaşadığı sıra dışı deneyimler, geçmişi ve geleceği arasında bağlantılar kurmasına neden olur.

ÇILDIRIŞ FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Çıldırış; bilim kurgu, psikolojik gerilim, dram, gizem ve fantastik unsurları bir araya getiren bir yapım olarak öne çıkıyor. Filmde özellikle zaman, hafıza, kimlik ve gerçeklik kavramları işleniyor.

Hikâye boyunca Jack Starks'ın yaşadığı olayların gerçek mi yoksa zihninin bir ürünü mü olduğu sorusu ön plana çıkarken, izleyici de karakterin yaşadıklarını onun bakış açısından takip ediyor.

ÇILDIRIŞ FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Çıldırış filminin yönetmen koltuğunda John Maybury oturuyor. Filmin senaryosu ise Tom Bleecker, Marc Rocco ve Massy Tadjedin tarafından kaleme alındı. Filmin müzikleri ise Brian Eno tarafından hazırlandı.

2005 yapımı Çıldırış, Adrien Brody'nin canlandırdığı Jack Starks karakterinin geçmiş, gelecek ve gerçeklik arasında yaşadığı sıra dışı mücadeleyi anlatıyor.

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