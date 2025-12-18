Cihan Şensözlü, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkmasıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Cihan Şensözlü kimdir, neden gözaltına alındı? Cihan Şensözlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cihan Şensözlü, medya ve magazin dünyasında "Cihanna" takma adıyla bilinen bir gazeteci, köşe yazarı ve gece hayatı figürüdür. Özellikle İstanbul gece hayatı, eğlence dünyası ve magazin kulisleri üzerine yazdığı içeriklerle tanınmıştır. Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Şensözlü, Hürriyet gazetesi gibi önemli yayın organlarında köşe yazarlığı yapmış ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Türkiye'nin "ilk parti vizörü" olarak tanımlanan isimlerden biri olması, onun özellikle eğlence sektöründeki yerini güçlendirmiştir ve bu yönüyle geniş bir sosyal çevre tarafından tanınmaktadır.

CİHAN ŞENSÖZLÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Geçtiğimiz haftalarda Şensözlü'nün adı uluslararası bir olayla gündeme geldi. Katar'da bulunduğu sırada bazı haber sitelerinde, kültürel değerlere uygunsuz giyim tarzı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edildiği iddiaları yer aldı. Bu olayla ilgili Katar makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı ve ayrıntılar belirsizliğini korudu.

Türkiye'deki Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında

2025 yılının Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yeni bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, birçok ünlü isim hakkında gözaltı veya yakalama kararı çıkarıldı. Bu operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü.

Savcılığın soruşturma dosyasına göre, kamuoyuna tanınan isimlerin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla ilgili makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda; Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Cihan Şensözlü'nün adresinde bulunamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Bu soruşturmadaki rolü ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmamış olup hukuki süreç devam etmektedir.

CİHAN ŞENSÖZLÜ KAÇ YAŞINDA?

Şensözlü'nün kamuoyuyla paylaşılmış resmi yaş bilgisi güncel kaynaklarda yer almamaktadır.

CİHAN ŞENSÖZLÜ NERELİ?

Şensözlü'nün doğum yeri ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

CİHAN ŞENSÖZLÜ NE İŞ YAPIYOR

Cihan Şensözlü'nün mesleki faaliyetleri şunlardır:

Gazetecilik ve Köşe Yazarlığı: Özellikle Hürriyet gibi büyük bir gazetede magazin içerikleri ve gece hayatı yazılarıyla tanınmıştır.

Sosyal Medya İçerik Üretimi: Instagram ve YouTube gibi platformlarda aktif olarak içerik üretmektedir.

Gece Hayatı ve Organizasyon Danışmanlığı: "Parti vizörü" tanımlamasıyla gece hayatı etkinliklerinin görünürlüğünü artıran bir figür olarak öne çıkmaktadır.

Fenomenlik: Sosyal çevresi ve eğlence sektöründeki ilişkileri nedeniyle geniş bir takipçi kitlesi tarafından tanınmaktadır.

Tüm bu faaliyetler bir araya geldiğinde, Şensözlü medya ve eğlence dünyasının iç içe geçtiği bir figür olarak varlık göstermektedir.