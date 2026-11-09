Chris Silva kimdir? Fenerbahçe Tarfin'in Gabonlu pivotu Partizan'a mı gidiyor?

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Fenerbahçe Tarfin'in Dwight Powell'ı kadroya katması, uzun rotasyonunda en çok Chris Silva'nın süresini kısalttı. Gabonlu pivot bu sezon EuroLeague'de dört maça çıktı ve sahada maç başına 5 dakika 48 saniye kaldı. 9 Kasım 2026'da gelen haberler ise yönünü belirledi: Partizan, Silva için Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Transfer henüz resmileşmedi. Görüşmeler sürüyor.

CHRIS SILVA PARTİZAN'A MI GİDİYOR?

Chris Silva'nın Partizan'a gitmesi bekleniyor ama iki kulüp henüz anlaşmadı. Haberi ilk olarak Basketball Sphere verdi, Eurohoops kendi kaynaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Sakatlıklar yüzünden uzun oyuncu rotasyonu daralan Belgrad ekibi transferi kısa sürede bitirmek istiyor. Basketball Sphere'e göre Partizan'ın oyuncuya ayda yaklaşık 100 bin dolar ödemesi gerekecek.

Silva bu sezon EuroLeague'de oynadığı dört maçta ortalama 1,8 sayı ve 1,2 ribaunt üretti. Partizan, oyuncuyu bir yıl önce AEK'de oynarken de izlemişti.

CHRIS SILVA KİMDİR?

Chris Silva, Fenerbahçe Tarfin'in forma giyen Gabonlu bir pivot. 2,03 metre boyundaki oyuncu, Ocak 2026'da Yunan kulübü AEK'den Fenerbahçe'ye geldi ve aynı sezon takımla Türkiye Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Basketbola ABD'de, South Carolina Üniversitesi'nde yükseldi. 2015-2019 yılları arasında üniversite takımında oynadı, 2018'de SEC konferansının yılın savunma oyuncusu ödülünü paylaştı ve konferansın birinci beş takımına seçildi.

CHRIS SILVA KAÇ YAŞINDA?

Chris Silva 30 yaşında. 19 Eylül 1996'da doğdu.

CHRIS SILVA NERELİ?

Chris Silva, Gabon vatandaşı. FIBA ve EuroLeague kayıtlarında Gabonlu oyuncu olarak geçiyor.

CHRIS SILVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chris Silva, 2019 NBA draftında seçilmedi ve profesyonel kariyerine NBA'de Miami Heat ile başladı. Heat dışında Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ve 2023'te Dallas Mavericks formalarını giydi; bu takımların çoğunda birkaç maçla sınırlı kaldı.

Avrupa'ya 2024'te İsrail'in Bnei Herzliya takımıyla geçti. Ağustos 2025'te AEK ile anlaştı ve Yunan ekibinde sezonun en çok konuşulan uzunlarından biri oldu: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş maçında 14,8 sayı, 8 ribaunt ortalaması tuttu, Yunanistan liginde Olympiakos deplasmanında 31 sayı attı. 2025-26 Şampiyonlar Ligi normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.

AEK'nin uzatma teklifini kabul etmedi. Sözleşmesindeki EuroLeague çıkış maddesini kullanarak 3 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye imza attı; o dönemde Panathinaikos, Barcelona ve Partizan da oyuncuyla ilgileniyordu. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda EuroLeague'de 16 maçta 4,4 sayı ve 1,7 ribaunt, Süper Lig'de ise sekiz maçta yaklaşık 15 dakikada 10,5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalaması yakaladı.

CHRIS SILVA'NIN FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Chris Silva'nın Fenerbahçe sözleşmesi 2027-28 sezonunun sonuna kadar sürüyor. Kulüp, 7 Temmuz 2026'da Gabonlu pivotun sözleşmesini 1+1 yıl uzattığını açıklamıştı. Partizan transferi bu sözleşme üzerinden iki kulübün anlaşmasına bağlı.