Chris Bowen kimdir? Chris Bowen COP31'de hangi görevi üstlendi?

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Cop31'in açılış töreni 9 Kasım 2026'da Antalya Expo Center'da bir buçuk saat gecikmeyle başladı. Konferansın başkanlığı Türkiye'de. Resmi müzakereleri ise Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yönetiyor; Bowen açılış oturumunda COP31 Başkanı Murat Kurum ile birlikte objektiflere poz verdi.

CHRIS BOWEN COP31'DE HANGİ GÖREVİ ÜSTLENDİ?

Chris Bowen, COP31'de başkan yardımcısı ve müzakere başkanı olarak taraflar arasındaki resmi pazarlıkları yönetiyor. Konferansın başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Türkiye, bağlayıcı olmayan taahhütlerden oluşan eylem gündemini yürütüyor.

Bu iş bölümü, ev sahipliği için yarışan iki ülkenin Kasım 2025'te bir hafta süren görüşmelerin sonunda vardığı uzlaşmadan çıktı: zirve Antalya'ya verildi, müzakerelerin yönetimi Avustralya'da kaldı. Bowen, Nisan 2026'da Berlin'deki 17. Petersberg İklim Diyaloğu'na video bağlantısıyla katılmış, iki ülkenin COP31 için "tek bir zihin" gibi çalıştığını söylemişti. Sürecin açık, şeffaf ve öngörülebilir olacağını, sürpriz istemediklerini de eklemişti.

ANTALYA'DA İLK GÜN NE OLDU?

Konferans 20 Kasım'a kadar sürecek. İlk gün müzakereciler, iklim finansmanıyla ilgili başlıkların resmi gündeme eklenip eklenmeyeceği konusunda karşı karşıya geldi. Türkiye'nin masaya getirdiği konulardan biri elektrifikasyon: elektriğin küresel enerji talebindeki payının bugünkü yüzde 20 civarından 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Liderler zirvesi 11-12 Kasım'da yapılacak.

CHRIS BOWEN KİMDİR?

Chris Bowen, Avustralya İşçi Partisi'nden bir siyasetçi ve 1 Haziran 2022'den bu yana İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı. Tam adı Christopher Eyles Guy Bowen. Temsilciler Meclisi'ne 2004'te Prospect seçim bölgesinden girdi, 2010'dan beri Yeni Güney Galler'deki McMahon bölgesinin milletvekili.

Sidney Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Griffith Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, New England Üniversitesi'nden Endonezce diploması aldı. İşçi Partisi'ne 1988'de üye oldu.

CHRIS BOWEN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Chris Bowen siyasete yerel yönetimde başladı. 1995'te Fairfield Belediye Meclisi'ne seçildi, 1998 ve 1999'da Fairfield belediye başkanıydı.

Federal hükümetteki ilk görevine Aralık 2007'de getirildi: hazine bakan yardımcılığı ile rekabet politikası ve tüketici işleri bakanlığı. 2009-2010'da finansal hizmetler ve insan hizmetleri bakanlıklarını yürüttü. 2010 ile 2013 arasında Göç ve Vatandaşlık Bakanı oldu. 2013'ün başında kısa süre yükseköğretim ve küçük işletmelerden sorumlu bakanlık yaptı, 27 Haziran-18 Eylül 2013 arasında da Hazine Bakanı (Treasurer) olarak görev aldı.

Kevin Rudd'ın istifasının ardından Eylül-Ekim 2013'te İşçi Partisi'nin geçici lideri oldu. Muhalefette önce gölge hazine bakanıydı (2013-2019). Ardından 2019-2021'de gölge sağlık bakanlığını, 2021-2022'de gölge iklim değişikliği ve enerji bakanlığını üstlendi. 2025'te iklim ve enerji bakanlığına yeniden atandı.

CHRIS BOWEN NERELİ?

Chris Bowen, Avustralya'nın Sidney kentinde doğdu. Batı Sidney'deki Smithfield'da büyüdü, Smithfield Devlet İlkokulu'na ve St Johns Park Lisesi'ne gitti. Babası Avustralya'nın sürücüler derneği NRMA'da çalıştı, İngiltere doğumlu annesi çocuk bakıcısıydı.

CHRIS BOWEN KAÇ YAŞINDA?

Chris Bowen 17 Ocak 1973'te doğdu, 53 yaşında.

CHRIS BOWEN EVLİ Mİ?

Chris Bowen, 2003'ten beri Rebecca Mifsud ile evli. Çiftin iki çocuğu var ve aile bugün de Smithfield'da oturuyor. Bowen'ın Hearts & Minds (2013) ve The Money Men (2015) adlı kitapları yayımlandı.