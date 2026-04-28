Haberler

CHP'nin yeni yol haritası nedir, açıklandı mı? CHP Sözcüsü Zeynel Emre ne açıklama yaptı, hangi illere gidilecek, ne zaman?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni dönem stratejisi, Parti Meclisi toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin yaptığı açıklamalar, partinin sahaya yönelik planlarını ve çalışma takvimini netleştirirken, “CHP’nin yeni yol haritası nedir, hangi illere gidilecek ve çalışmalar ne zaman başlayacak?” sorularını da gündeme taşıdı. Peki, CHP'nin yeni yol haritası nedir, açıklandı mı? CHP Sözcüsü Zeynel Emre ne açıklama yaptı, hangi illere gidilecek, ne zaman?

CHP’NİN YENİ YOL HARİTASI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi toplantısının ardından açıkladığı yeni yol haritası kapsamında saha çalışmalarını artırma kararı aldı. Açıklamaya göre parti, örgütlenme ve iletişim faaliyetlerini güçlendirerek seçmenle doğrudan temas kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda hukuki destek ve izleme grubu kurulacağı, ayrıca süreçlerin vatandaşlara raporlanacağı belirtildi. Parti yönetimi, çalışmaların seçim sürecine kadar devam edeceğini ifade etti.

HANGİ İLLERE GİDİLECEK?

CHP’nin planına göre 81 ilde saha çalışması yapılacak. Parti Meclisi, Genel Merkez yöneticileri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibi ve sandık görevlilerinin katılımıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüleceği açıklandı. İl ve ilçe örgütlerinin koordinasyonunda vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

NE ZAMAN GİDİLECEK?

Açıklamaya göre saha çalışmaları 4 Mayıs itibarıyla başlayacak. Çalışmaların belirli bir takvimle sınırlı olmayacağı, seçim sürecine kadar devam edeceği ifade edildi.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre tarafından yapılan açıklamada, partinin 4 Mayıs’tan itibaren 81 ilde sahaya ineceği duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlarla doğrudan temas kurulacağı, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin sahada paylaşılacağı ve örgütlü bir çalışma modeliyle hareket edileceği belirtildi. Ayrıca sandık görevlilerinin de sürece dahil edilerek saha çalışmalarında aktif rol alacağı ifade edildi.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

