CHP'nin yeni yol haritası nedir, açıklandı mı? CHP Sözcüsü Zeynel Emre ne açıklama yaptı, hangi illere gidilecek, ne zaman?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni yol haritası, Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklamalarla netlik kazandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin duyurduğu saha planı, partinin 81 ilde başlatacağı kapsamlı çalışma sürecini gündeme taşırken, “CHP sahaya ne zaman iniyor, hangi illerde çalışma yapılacak ve yeni strateji neyi kapsıyor?” sorularını da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP’NİN YENİ YOL HARİTASI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi toplantısının ardından açıkladığı yeni yol haritası kapsamında saha çalışmalarını artırma kararı aldı. Açıklamaya göre parti, örgütlenme ve iletişim faaliyetlerini güçlendirerek seçmenle doğrudan temas kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda hukuki destek ve izleme grubu kurulacağı, ayrıca süreçlerin vatandaşlara raporlanacağı belirtildi. Parti yönetimi, çalışmaların seçim sürecine kadar devam edeceğini ifade etti.

HANGİ İLLERE GİDİLECEK?

CHP’nin planına göre 81 ilde saha çalışması yapılacak. Parti Meclisi, Genel Merkez yöneticileri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibi ve sandık görevlilerinin katılımıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüleceği açıklandı. İl ve ilçe örgütlerinin koordinasyonunda vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

NE ZAMAN GİDİLECEK?

Açıklamaya göre saha çalışmaları 4 Mayıs itibarıyla başlayacak. Çalışmaların belirli bir takvimle sınırlı olmayacağı, seçim sürecine kadar devam edeceği ifade edildi.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre tarafından yapılan açıklamada, partinin 4 Mayıs’tan itibaren 81 ilde sahaya ineceği duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlarla doğrudan temas kurulacağı, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin sahada paylaşılacağı ve örgütlü bir çalışma modeliyle hareket edileceği belirtildi. Ayrıca sandık görevlilerinin de sürece dahil edilerek saha çalışmalarında aktif rol alacağı ifade edildi.