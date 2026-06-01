Türkiye siyasetinde ana muhalefet partisi konumunda bulunan CHP’nin Meclis’te kaç milletvekiliyle temsil edildiği kamuoyunun gündemindeki konular arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve vekil geçişleri nedeniyle milletvekili dağılımında değişiklikler yaşanırken, CHP’nin güncel sandalye sayısı da merak ediliyor. Peki CHP’nin kaç milletvekili var? İşte son durum...

CHP’NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

• Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 275

• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 138

• Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56

• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46

• İYİ Parti: 29

• Yeni Yol Partisi: 20

• Bağımsız Milletvekili: 10

• Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4

• Yeniden Refah Partisi: 4

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3

• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2

• Emek Partisi (EMEP): 2

• Saadet Partisi: 1

• Demokratik Sol Parti (DSP): 1

• Demokrat Parti (DP): 1

Toplam : 592 milletvekili.