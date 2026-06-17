CHP Yargıtay kayıtlarından silinen milletvekilleri (TAM LİSTE) CHP'li hangi vekillerin Yargıtay kayıtlarından üyelikleri silindi?

CHP’de disiplin süreci kapsamında yaşanan gelişmeler, parti içi dengeleri doğrudan etkileyen yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen bazı milletvekillerinin üyelik bilgilerinin Yargıtay kayıtlarında güncellenmesi kamuoyunda dikkat çekti. Peki, CHP'li hangi vekillerin Yargıtay kayıtlarından üyelikleri silindi? Detaylar...

CHP ÜYELİĞİ SİLİNEN MİLLETVEKİLLERİ (TAM LİSTE)

Sürecin henüz disiplin aşamasında devam ettiği, nihai kararın YDK tarafından verilmediği bilinirken, Yargıtay nezdindeki kayıt güncellemesi “tedbirli sevk” uygulaması kapsamında değerlendiriliyor. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kayıtlarına da yansıma ihtimali nedeniyle siyasi dengeler açısından kritik görülüyor.

CHP tarafından yapılan sevk işlemleri doğrultusunda adı geçen milletvekilleri şu şekilde açıklandı:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

Bu isimlerin disiplin süreci tamamlanmadan önce Yargıtay sistemindeki kayıtlarının “tedbirli işlem” kapsamında güncellendiği ifade edilmektedir.

YARGITAY KAYITLARINDAN SİLİNDİLER

Yüksek Disiplin Kurulu’nun henüz toplanmadığı ve ihraç sürecinin resmen tamamlanmadığı süreçte, disipline sevk edilen 9 milletvekilinin CHP üyelik bilgilerinin Yargıtay kayıtlarında güncellendiği ortaya çıktı. Söz konusu gelişme, sürecin devam ettiği bir aşamada gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrol sırasında parti üyeliğinin sistemde görünmediğini fark ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Akdoğan, yaptığı açıklamada “Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise işlemlerin hukuki çerçevede yürütüldüğünü ifade etti.

Çelik, CHP Genel Sekreterliği tarafından alınan MYK kararlarının Yargıtay’a iletildiğini, disiplin sevklerinin “tedbirli” şekilde yapılması nedeniyle süreç tamamlanana kadar ilgili isimlerin üyelik kayıtlarında sistemsel güncelleme gerçekleştirildiğini ve bunun standart bir uygulama olduğunu dile getirdi.