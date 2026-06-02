CHP grup toplantısını kim yapacak, Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu katılacak? CHP grup toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla başlayan yönetim tartışmalarının ardından TBMM zeminine taşınan kriz, yeni bir “yetki ve meşruiyet” tartışmasını beraberinde getirdi. “Mutlak butlan” kararı sonrası genel başkanlık sürecine ilişkin ortaya çıkan tablo, parti içinde farklı yönetim iddialarının aynı anda gündeme gelmesine yol açtı. Peki, CHP grup toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? CHP grup toplantısını kim yapacak, Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu katılacak? Detaylar...

CHP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN YAPILACAK MI?

CHP Grup Toplantısı’nın bugün saat 13.30’da TBMM’de yapılması planlanıyordu. Ancak süreç, Meclis Başkanlığı ile parti içindeki farklı yönetsel açıklamalar nedeniyle belirsizlik tartışmalarına konu oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Merkezi’ne resmi bir yazı göndererek toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin net bilgi talep etti. Bu yazı, Meclis zemininde toplantı sürecinin resmi olarak doğrulanmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

CHP GRUP TOPLANTISINI KİM YAPACAK?

Parti içindeki mevcut yönetim tartışmaları kapsamında grup toplantısını kimin gerçekleştireceği konusu da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Mevcut tabloya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar, grup toplantısı sürecine ilişkin yetki ve planlama tartışmalarını ön plana çıkardı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis’e iletilen yanıtta bugün için CHP adına resmi bir grup toplantısı talebinin bulunmadığını bildirdi.

Bu gelişme, TBMM’de yapılması planlanan oturumun organizasyon sürecine ilişkin farklı yaklaşımları gündeme taşıdı.

CHP GRUP TOPLANTISINA ÖZGÜR ÖZEL Mİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU MU KATILACAK?

CHP Grup Toplantısı’na katılım ve yönetim konusunda iki farklı isim öne çıkıyor. Parti içindeki mevcut yapı içerisinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis grubuna hitap etmesi beklenen isim olarak öne çıkıyor.

Ancak diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamalarda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun tarihinin, gündeminin ve yerinin belirlenmesine ilişkin yetkinin kendilerinde olduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in planladığı saat 13.30’daki grup toplantısının Meclis’te gerçekleştirilmemesi ve salonun kullanımına izin verilmemesi yönünde TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacağı iddiası da gündeme geldi.

TBMM BAŞVURUSU VE SÜREÇTE YENİ GELİŞME

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, Meclis Başkanlığı’na yapılacak başvuruda yalnızca bilgilendirme değil, aynı zamanda toplantının gerçekleştirilme koşullarına ilişkin resmi talep de yer alacak.

Bu adımın, TBMM çatısı altında planlanan CHP Grup Toplantısı’nın işleyişine doğrudan etki edebilecek nitelikte olduğu ifade ediliyor.

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Parti içi süreçlerde yaşanan gelişmeler, CHP’de yönetim ve yetki tartışmalarını daha görünür hale getirdi. Özellikle kurultay sürecine yönelik imza toplama girişimlerinin hızlandığı bir dönemde, TBMM düzeyindeki bu tartışmaların siyasi tansiyonu artırdığı değerlendiriliyor.

Meclis Başkanlığı’nın, yapılacak başvuru ve gelen resmi bildirimler sonrasında nasıl bir karar vereceği ise sürecin seyrini belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.