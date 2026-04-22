“Chace Crawford öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu son saatlerde internet üzerinde en çok aranan başlıklar arasına girdi. Ancak elde edilen güncel ve güvenilir bilgilere göre ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğine dair herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların çoğu zaman asılsız olduğu bilinirken, Chace Crawford’un kariyerine ve yaşamına dair güncel gelişmeler hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

CHACE CRAWFORD ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

18 Temmuz 1985 tarihinde ABD’nin Teksas eyaletinde dünyaya gelen Chace Crawford hakkında son dönemde sosyal medyada “öldü” ve “hayatını kaybetti” şeklinde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. Ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmazken, Crawford’un hayatta ve sağlıklı olduğu biliniyor. İnternette yayılan bu tür asılsız haberler, zaman zaman ünlü isimler hakkında yanlış algı oluşmasına neden olabiliyor.

CHACE CRAWFORD KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

18 Temmuz 1985’te Teksas’ın Plano şehrinde doğan Chace Crawford, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Aslen Amerikalı olan oyuncunun babası dermatolog, annesi ise öğretmendir. Candice adında bir kız kardeşi bulunan Crawford, çocukluk yıllarını Teksas’ta geçirmiştir. Eğitim hayatı ve aile yapısı, onun kariyerine yön veren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

CHACE CRAWFORD NASIL OYUNCU OLDU?

Lise eğitimini 2003 yılında Trinity Christian Academy’de tamamlayan Chace Crawford, kariyerine ilk olarak Dallas’ta modellik yaparak başladı. Daha sonra Pepperdine Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere Malibu’ya taşındı ve reklamcılık, iletişim ve işletme alanlarında kariyer planı oluşturdu. Üniversite yıllarının ilerleyen dönemlerinde annesinin de teşvikiyle oyunculuğa yönelen Crawford, kısa sürede “Gossip Girl” dizisinde canlandırdığı Nate Archibald karakteriyle büyük çıkış yakalayarak uluslararası tanınırlığa ulaştı.