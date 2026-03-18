Çeyrek finalde sarı kartlar temizleniyor mu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı kartlar ne zaman temizlenecek, yarı finalde mi temizlenecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaklaşırken futbolseverlerin merak ettiği sorulardan biri de sarı kartların durumu. Peki, çeyrek finalde sarı kartlar temizleniyor mu? UEFA kuralları çerçevesinde hangi aşamada futbolcuların kartlarının silineceği mercek altına alınıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlar için kart yönetimi kritik bir konu. Özellikle sarı kart cezası yaşayan oyuncular, çeyrek final öncesi form durumlarını ve kart sayılarını dikkatle takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı kartlar ne zaman temizlenir ve hangi maçlarda risk oluşur, detaylar haberimizde.

LIVERPOOL GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Avrupa'da nefeslerin tutulacağı Liverpool - Galatasaray karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. İngiltere'nin ikonik stadyumu Anfield'da gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak. Futbolseverler bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLEME BİLGİLERİ VE KANAL NUMARALARI

Mücadeleyi televizyon başından takip edecek taraftarlar için TRT 1'in yer aldığı dijital platformlar ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

Ayrıca maç, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla TRT platformlarından kesintisiz bir şekilde yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SARI KARTLAR NE ZAMAN SIFIRLANIYOR

Turnuvanın ilerleyen aşamalarında oyuncuların cezalı duruma düşüp düşmeyeceği büyük bir merak konusuydu. UEFA talimatlarına göre, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren biriken sarı kartlar çeyrek final aşamasının bitimiyle birlikte temizlenmektedir. Yani oyuncuların kartları yarı final öncesinde sıfırlanmış sayılır. Bu kural sayesinde, hiçbir oyuncunun sadece sarı kart sınırında olduğu için finali kaçırmaması amaçlanmaktadır.

ANFIELD ROAD'DA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

Galatasaray, 18 Mart gecesi Anfield Road'da tarih yazmak için sahaya çıkıyor. İlk maçtaki skor avantajını korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz devini elemesi durumunda adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdıracak. Maçın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'nin kalbi İngiltere'de atacak.

ÇEYREK FİNALDE SARI KARTLAR TEMİZLENİYOR MU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı kartlaryarı finalde temizlenmiş sayılmaktadır.

Osman DEMİR
