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Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alan şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla birlikte Ceylan Kaya'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ceylan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

CEYLAN KAYA KİMDİR?

Ceylan Kaya, şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da çalışmalar yapan bir sanatçıdır. Sahne performansları ve televizyon programlarıyla tanınan Kaya, müzik çalışmalarını dijital platformlar ve canlı performanslarla sürdürmektedir. İstanbul ve Diyarbakır'ın yanı sıra Avrupa'nın farklı kentlerinde de sahne alan sanatçı, çeşitli televizyon projelerinde rol almış ve program sunuculuğu yapmıştır.

CEYLAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık bilgilere göre Ceylan Kaya 43 yaşındadır. Ancak sanatçının kesin doğum tarihi hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

CEYLAN KAYA NERELİ?

Ceylan Kaya'nın aslen Tuncelili olduğu belirtilmektedir. Sanatçının doğduğu ilçe veya doğum yerine ilişkin net bilgi ise kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

CEYLAN KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Ceylan Kaya, müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da faaliyet göstermektedir. İstanbul, Diyarbakır, Frankfurt ve Lyon gibi şehirlerde sahne performansları sergileyen sanatçı, televizyon projelerinde de yer almıştır.

Kaya, Ceylan Kaya Show ve Akşam Sefası programlarında sunuculuk yapmıştır. Oyunculuk alanında ise çeşitli televizyon dizilerinde rol üstlenmiştir.

CEYLAN KAYA'NIN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELER?

Müzik çalışmalarını sürdüren Ceylan Kaya'nın öne çıkan şarkıları arasında "Elimden Tut", "Şansı Yok", "Dönemem", "Nokta", "Bilakis Aşk" ve "Kan Çiçekleri" yer almaktadır. Sanatçının ayrıca 4 Te 4 adlı EP çalışması ve Turnam isimli albüm çalışması bulunmaktadır.

CEYLAN KAYA EVLİ Mİ, EŞİ VE ÇOCUKLARI VAR MI?

Ceylan Kaya'nın evli olup olmadığı, eşinin kim olduğu ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sanatçının medeni durumu ve aile yaşamı hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

CEYLAN KAYA'NIN INSTAGRAM HESABI NE?

Ceylan Kaya, Instagram'da @ceylankayaofficial kullanıcı adıyla yer almaktadır. Sanatçı, hesabı üzerinden sahne performanslarına ve güncel çalışmalarına ilişkin paylaşımlar yapmaktadır.