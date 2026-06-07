Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı, Nazım Demirkol hangi partili?

Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı ve Nazım Demirkol hangi partili sorusu, özellikle yerel seçim gündeminin ardından internet aramalarında öne çıkıyor. Çevrecik’te seçim yarışının sonucu ve adayların siyasi geçmişi hakkında detaylar ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEVRECİK’TE BELEDİYE BAŞKANLIĞINI HANGİ PARTİ KAZANDI?

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından sonuçlar netleşmeye başladı. Kesin olmayan verilere göre, Çevrecik Belediye Başkanlığı yarışını CHP adayı Nazım Demirkol kazandı. Seçim sonucu, bölgedeki siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

ÇEVRECİK’TE SEÇİM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yeniden belde statüsü kazanan Çevrecik’te, ara seçim kapsamında vatandaşlar sandık başına gitti. Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimde toplam 7 sandık kuruldu ve 2 bin 166 seçmen oy kullandı.

NAZIM DEMİRKOL KAÇ OY ALDI?

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Nazım Demirkol, 877 oy alarak Çevrecik Belediye Başkanı seçildi. Rakibi AK Parti adayı Turgay Çetin ise 803 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Demirkol’un belediye başkanlığı ilçede büyük yankı uyandırdı.

ÇEVRECİK’TE SİYASİ TABLO VE SEÇİM SONUÇLARI

İki partinin yarıştığı seçimde CHP’nin adayı Nazım Demirkol az bir farkla öne geçerken, süreç yerel siyasette dikkatle takip edildi. YSK tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında yapılan ara seçim, Çevrecik’in yeniden belde statüsü kazanmasının ardından ilk yerel yönetimini belirlemiş oldu.