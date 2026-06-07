Haberler

Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı, Nazım Demirkol hangi partili?

Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı, Nazım Demirkol hangi partili?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı, Nazım Demirkol hangi partili sorusu yerel seçimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte bölgedeki siyasi tablo da merak konusu olurken, vatandaşlar resmi sonuçlara odaklandı.

Çevrecik Belediye Başkanlığını hangi parti kazandı ve Nazım Demirkol hangi partili sorusu, özellikle yerel seçim gündeminin ardından internet aramalarında öne çıkıyor. Çevrecik’te seçim yarışının sonucu ve adayların siyasi geçmişi hakkında detaylar ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEVRECİK’TE BELEDİYE BAŞKANLIĞINI HANGİ PARTİ KAZANDI?

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından sonuçlar netleşmeye başladı. Kesin olmayan verilere göre, Çevrecik Belediye Başkanlığı yarışını CHP adayı Nazım Demirkol kazandı. Seçim sonucu, bölgedeki siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

ÇEVRECİK’TE SEÇİM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yeniden belde statüsü kazanan Çevrecik’te, ara seçim kapsamında vatandaşlar sandık başına gitti. Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimde toplam 7 sandık kuruldu ve 2 bin 166 seçmen oy kullandı.

NAZIM DEMİRKOL KAÇ OY ALDI?

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Nazım Demirkol, 877 oy alarak Çevrecik Belediye Başkanı seçildi. Rakibi AK Parti adayı Turgay Çetin ise 803 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Demirkol’un belediye başkanlığı ilçede büyük yankı uyandırdı.

ÇEVRECİK’TE SİYASİ TABLO VE SEÇİM SONUÇLARI

İki partinin yarıştığı seçimde CHP’nin adayı Nazım Demirkol az bir farkla öne geçerken, süreç yerel siyasette dikkatle takip edildi. YSK tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında yapılan ara seçim, Çevrecik’in yeniden belde statüsü kazanmasının ardından ilk yerel yönetimini belirlemiş oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti

Kadıköy'de geceye damga vuran olay!
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçakladı
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu yangın yeri: Bakan Fidan'dan mevkidaşı ile kritik görüşme
İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi

İsrail'e fırlatılan füzenin üzerine bir notla birlikte yapıştırıldı

İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor