Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? SON DAKİKA! Nursema diziden çıkıyor mu, neden?

Kızılcık Şerbeti izleyicilerini üzen ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Nursema'ya hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, yeni sezonda projede yer almayacağını duyurdu. Karakoç'un dört sezonun ardından yaptığı veda paylaşımı dikkat çekerken, oyuncunun ayrılık nedeni de merak konusu oldu. Ceren Karakoç diziden ayrılıyor mu, Nursema'nın hikâyesi neden sona erdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURSEMA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Evet. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç'un diziden ayrıldığı kesinleşti. Dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla hem karakterine hem de diziye veda etti.

NURSEMA NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Ceren Yalazoğlu Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun veda mesajında ayrılığın planlanmış bir vedadan ziyade hayatın getirdiği bir karar olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Karakoç, Nursema karakterine ve dizinin izleyicilerine teşekkür ederek yeni hikâyelerde buluşma temennisinde bulundu.

CEREN KARAKOÇ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medya paylaşımında Nursema karakterine veda ederken dört sezon boyunca yaşadığı deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Oyuncu, Nursema'yı sevip sahiplenen ve karakterin hikâyesini takip eden izleyicilere teşekkür etti. Karakoç ayrıca Nursema'yı ve bu hikâyenin güzel taraflarını her zaman kalbinde taşıyacağını ifade ederek "Yeni hikâyelerde buluşmak dileğiyle" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, kariyerinin önemli bir bölümünde televizyon dizilerinde rol aldı. Karakoç, Beni Affet dizisinde 9 sezon boyunca yer aldıktan sonra kariyerine İstanbul'da devam etti. Oyuncu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.