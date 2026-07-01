CeraVe sivilce karşıtı ürünlerinde kanserojen madde var mı? Benzoil peroksit nedir?

Fransız kozmetik devi L'Oréal bünyesinde faaliyet gösteren CeraVe, Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan toplu davalar nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan markaya yönelik davalarda, benzoil peroksit içeren bazı sivilce ürünlerinin belirli koşullar altında kanserojen olduğu bilinen benzen maddesi oluşturabileceği iddia ediliyor.

CERAVE SİVİLCE KARŞITI ÜRÜNLERİNDE KANSEROJEN MADDE VAR MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan toplu davaların temelinde, CeraVe'nin benzoil peroksit içeren bazı akne ürünlerinin kullanıcıları kanserojen olduğu bilinen benzen maddesine maruz bırakmış olabileceği iddiası yer alıyor.

Davacılar, ürünleri kullanırken oluşabileceği öne sürülen bu risk konusunda yeterli şekilde bilgilendirilmediklerini savunuyor. Açılan davalarda özellikle benzoil peroksit içeren ürünlerin belirli sıcaklıklarda kimyasal değişime uğrayarak benzen oluşturabileceği iddiası dile getiriliyor.

Süreci gündeme taşıyan en önemli gelişme ise Mart 2024'te bağımsız test laboratuvarı Valisure tarafından yayımlanan araştırma oldu. Raporda, benzoil peroksit içeren sivilce tedavi ürünlerinin yalnızca yüksek sıcaklıklarda değil, normal insan vücudu sıcaklığı seviyelerinde de benzen üretebildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Araştırmada özellikle CeraVe'nin yüzde 4 ve yüzde 10 oranında benzoil peroksit içeren Akne Köpüren Krem Temizleyicisi ile Akne Köpüren Krem Yıkama Jeli üzerinde yapılan incelemelerde, 37 ile 70 derece arasındaki sıcaklıklarda benzen oluşumunun gözlemlendiği aktarıldı.

Bu gelişmeler sonrasında tüketiciler tarafından Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York başta olmak üzere farklı eyaletlerde davalar açıldı.

Ancak mevcut hukuki süreç açısından önemli bir ayrıntı bulunuyor. Haziran 2026 itibarıyla mahkemeler tarafından verilmiş kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla dava dosyalarında yer alan iddialar halen yargı mercileri tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Hukuk uzmanları da devam eden yargılama sürecinin, CeraVe veya ana şirketi L'Oréal hakkında kesinleşmiş bir hukuki sorumluluk ya da suçluluk anlamına gelmediğini vurguluyor.









BENZOİL PEROKSİT NEDİR?

Benzoil peroksit, sivilce tedavisinde yaygın olarak kullanılan aktif bileşenlerden biri olarak biliniyor. Akne karşıtı temizleyiciler, yıkama jelleri ve benzeri cilt bakım ürünlerinde uzun yıllardır kullanılan bu içerik, söz konusu davaların da merkezinde yer alıyor.

Valisure tarafından yayımlanan araştırmaya göre tartışmanın odağında, benzoil peroksitin belirli sıcaklık koşullarında yapısal değişime uğrayarak benzen oluşturabilme ihtimali bulunuyor.

Raporda, yalnızca yüksek sıcaklıkların değil, insan vücudu sıcaklığına yakın seviyelerin de bu kimyasal dönüşüm açısından incelendiği belirtilirken, laboratuvar testlerinde 37 ila 70 derece arasındaki sıcaklıklarda benzen oluşumunun gözlemlendiği ifade edildi.

Söz konusu laboratuvar bulguları sonrasında tüketiciler tarafından çeşitli eyaletlerde toplu davalar açılırken, hukuki süreç bilimsel değerlendirmelerle birlikte mahkemelerde incelenmeye devam ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Mart 2024'te başlayan dava süreci kısa süre içerisinde farklı eyaletlere yayıldı. Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York'tan gelen başvurularla birlikte toplam altı farklı toplu dava dosyası oluşturuldu.

Davacı taraf, dosyaların Hawaii'de birleştirilmesini talep etti. Ancak federal mahkeme bu talebi Şubat 2025 tarihinde reddetti.

Daha sonra alınan yeni kararla birlikte tüm dosyaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla Mayıs 2025'te New York Güney Bölgesi Mahkemesi yetkilendirildi.

Haziran 2026 itibarıyla davalar devam ediyor ve mahkeme tarafından verilmiş kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor.

CERAVE HANGİ ÜLKENİN MALI?

CeraVe, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal bünyesinde faaliyet gösteren bir cilt bakım markasıdır.

Marka, Türkiye dahil birçok ülkede özellikle nemlendirici, temizleyici ve akne karşıtı ürünleriyle geniş kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda bulunuyor.

Son dönemde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan toplu davalar nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Davalar kapsamında öne sürülen iddialar yargı sürecinde değerlendirilmeye devam ederken, Haziran 2026 itibarıyla CeraVe veya L'Oréal hakkında bu dosyalar kapsamında verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.