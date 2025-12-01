Cennetin Çocukları bu akşam var mı? 1 Aralık Cennetin Çocukları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İskender'in Arafköy'de karşılaşacağı sırlar ve kasabada gelişecek olaylar, izleyicilerin heyecanını doruğa çıkaracak ve diziyi kaçırmamak için ekran başında olma isteğini artırıyor. Peki, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? 1 Aralık Cennetin Çocukları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
CENNETİN ÇOCUKLARI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
"Cennetin Çocukları" dizisinin yayın günleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kasabanın sırlarla dolu yaşamını ve İskender'in geçmişten getirdiği yükleri ekranlara taşıyan dizi, her hafta Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, haftanın başında ekran başına geçerek hem yeni bölümleri kaçırmıyor hem de karakterlerin gelişimlerini takip edebiliyor. Kaçıranlar ise kanalın online platformları üzerinden eski bölümlere ulaşabiliyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Dizi, prime time kuşağında saat 20:00'de başlıyor. Pazartesi akşamlarının merakla beklenen yapımlarından biri olan "Cennetin Çocukları", izleyicilere yoğun tempolu bir günün ardından hem duygusal hem de sürükleyici bir deneyim sunuyor.
DİZİNİN KONUSU NEDİR?
"Cennetin Çocukları", geçmişte yaşadığı zorluklarla mücadele eden İskender'in (İsmail Hacıoğlu) Arafköy'deki yaşamını konu alıyor. Yetimhane, sokak ve hapishane yıllarını geride bırakan İskender, kasabada sevgi ve huzur arayışına girerken geçmişin gölgeleriyle de yüzleşiyor. Dizi, dram ve aile bağlarını komedi unsurlarıyla harmanlayarak izleyiciye sıcak ve sürükleyici bir anlatım sunuyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN OYUNCU KADROSU
Dizinin geniş ve etkileyici oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- İsmail Hacıoğlu – Kamil / İskender
- Özgü Kaya – Gönül
- Melisa Şenolsun – Ayla
- Yurdaer Okur – Baytar Ahmet
- Zafer Algöz – Şeref
- Şebnem Doğruer – Cennet
- Evliya Alkan – Oltacı Bayram
- Ali Gözlüşirin – Aylak Adem
- Ecem Çalhan – Sezen
- Ada Mihrioğlu – Ayşe
- Ali Düşenkalkar – Süleyman
- Bihter Dinçel – Arife
- Ali Seçkiner Alıcı – Sarı Dayı
- Emin Gürsoy – Topal Efe
Başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'un performansları, karakterlerin iç dünyasını güçlü bir şekilde yansıtıyor ve dizinin sürükleyici atmosferini pekiştiriyor.