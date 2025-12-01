Cennetin Çocukları bu akşam var mı? 1 Aralık Cennetin Çocukları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Cennetin Çocukları'nın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İskender'in Arafköy'de karşılaşacağı sürprizler ve kasabada yaşanacak beklenmedik gelişmeler, diziyi takip edenlerin heyecanını doruğa çıkarıyor. Yeni bölümün hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı, izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu.

CENNETİN ÇOCUKLARI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Cennetin Çocukları" dizisinin yayın günleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kasabanın sırlarla dolu yaşamını ve İskender'in geçmişten getirdiği yükleri ekranlara taşıyan dizi, her hafta Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, haftanın başında ekran başına geçerek hem yeni bölümleri kaçırmıyor hem de karakterlerin gelişimlerini takip edebiliyor. Kaçıranlar ise kanalın online platformları üzerinden eski bölümlere ulaşabiliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, prime time kuşağında saat 20:00'de başlıyor. Pazartesi akşamlarının merakla beklenen yapımlarından biri olan "Cennetin Çocukları", izleyicilere yoğun tempolu bir günün ardından hem duygusal hem de sürükleyici bir deneyim sunuyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

"Cennetin Çocukları", geçmişte yaşadığı zorluklarla mücadele eden İskender'in (İsmail Hacıoğlu) Arafköy'deki yaşamını konu alıyor. Yetimhane, sokak ve hapishane yıllarını geride bırakan İskender, kasabada sevgi ve huzur arayışına girerken geçmişin gölgeleriyle de yüzleşiyor. Dizi, dram ve aile bağlarını komedi unsurlarıyla harmanlayarak izleyiciye sıcak ve sürükleyici bir anlatım sunuyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN OYUNCU KADROSU

Dizinin geniş ve etkileyici oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İsmail Hacıoğlu – Kamil / İskender

Özgü Kaya – Gönül

Melisa Şenolsun – Ayla

Yurdaer Okur – Baytar Ahmet

Zafer Algöz – Şeref

Şebnem Doğruer – Cennet

Evliya Alkan – Oltacı Bayram

Ali Gözlüşirin – Aylak Adem

Ecem Çalhan – Sezen

Ada Mihrioğlu – Ayşe

Ali Düşenkalkar – Süleyman

Bihter Dinçel – Arife

Ali Seçkiner Alıcı – Sarı Dayı

Emin Gürsoy – Topal Efe

Başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'un performansları, karakterlerin iç dünyasını güçlü bir şekilde yansıtıyor ve dizinin sürükleyici atmosferini pekiştiriyor.