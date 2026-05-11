TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle 6 Ekim Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle kalplere dokunmayı hedefleyen dizi, güçlü karakter yapısı ve tematik derinliğiyle sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Cennetin Çocukları 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kamil, her şeyin arkasında Azil’in olduğunu anlamıştır. Bunu Zeynep’e söyleyebilecek midir? Kendisi ve ailesini Azil’den koruyabilecek midir? Adem, onu sıkıştırıp duran borçlar karşısında ne yapacaktır? Sezen’e belli etmeden borçlarını kapatmayı başarabilecek midir? Yoksa her şeyi berbat mı edecektir? Otelini tekrar açarak gözünü doğrudan Cennet Otel’e diken Şeref, rekabetin dozunu artırmaya kararlıdır. Büyük, gösterişli ve güçlü… Peki kuzenler, tüm imkânsızlıklara rağmen küçük ama sıcak yuvaları olan Cennet Otel’i ayakta tutabilecekler mi? Sırlar, borçlar ve büyük hesaplaşmaların olduğu bu bölümde; herkes kendi sınavını verecek. Kazanan kim olacak, kim kaybedecek?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan İskender’in yaşam mücadelesi bulunuyor. Çocukluğunu sokaklarda geçirmiş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, bugüne dek yalnızca bileğinin gücüne güvenmiştir. Ancak yolu bir gün Arafköy adında küçük, sıcak bir kasabaya düşer. Bu kasaba, onun için hem bir sığınak hem de yüzleşme alanı olur.

Ege’nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender’in karşısına Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler çıkar. Her biri İskender’in hayatına dokunarak onun değişim ve arınma sürecine katkıda bulunur. Ancak Arafköy’ün sakinlerinin de kendi sırları ve geçmişten gelen yükleri vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, Cennetin Çocukları 33. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, fragmanın kısa süre içinde TRT 1 ekranlarında ve dijital platformlarda paylaşılmasını bekliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1’in dikkat çekici yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi deneyimli isimler yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve duygusal yoğunlukla, dizinin atmosferine güç katıyor.