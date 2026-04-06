TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle 6 Ekim Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle kalplere dokunmayı hedefleyen dizi, güçlü karakter yapısı ve tematik derinliğiyle sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Cennetin Çocukları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arafköy, geçen onca zamandan sonra değişmiş; Şeref ve ortağı Azil’in insafına kalmış haldedir. Şeref, kuzenlerin ellerinden her şeyi almış, onları darmadağın halde bırakmıştır. Arafköy, tekrar eski huzurlu günlerine kavuşacak mıdır? Kuzenler, darmadağın olan hayatlarını toparlayabilecekler midir? Kamil, yıllar sonra tekrar kasabaya döner. Ancak ne kasaba eskisi gibidir ne de Kamil. Kamil bile dönüştüğü adama şaşırırken, karşısında Zeynep’i bulur. Kamil, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelirken, Arafköy’ün umudu olabilecek midir? Cennet, kayıplarının acısını yaşarken Kamil’i karşısında bulur. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayamaz; çünkü artık en büyük korkusu, çocuklarını yeniden kaybetmektir. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir? Adem ve Sezen için de hiçbir şey iyi gitmemiştir. Aynı evin içerisinde, farklı hayatlara savrulmuşlardır. Adem ve Sezen, eski güzel günlerine dönebilecek midir? Bayram, Esmeray ile yeni bir yola girmiştir. Herkesten gizlediği sırrı onu sıkıştıracak ve bir karar almaya zorlayacaktır. Bayram, bu sırrı daha ne kadar saklayabilecektir? Ahmet, uğruna savaştığı her şeyden vazgeçmiş; Şeref’e boyun eğmiştir. Ailesi için daha ne kadar dayanabilecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan İskender’in yaşam mücadelesi bulunuyor. Çocukluğunu sokaklarda geçirmiş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, bugüne dek yalnızca bileğinin gücüne güvenmiştir. Ancak yolu bir gün Arafköy adında küçük, sıcak bir kasabaya düşer. Bu kasaba, onun için hem bir sığınak hem de yüzleşme alanı olur.

Ege’nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender’in karşısına Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler çıkar. Her biri İskender’in hayatına dokunarak onun değişim ve arınma sürecine katkıda bulunur. Ancak Arafköy’ün sakinlerinin de kendi sırları ve geçmişten gelen yükleri vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, Cennetin Çocukları 28. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, fragmanın kısa süre içinde TRT 1 ekranlarında ve dijital platformlarda paylaşılmasını bekliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1’in dikkat çekici yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi deneyimli isimler yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve duygusal yoğunlukla, dizinin atmosferine güç katıyor.