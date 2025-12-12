CENK-T Rus füzesi nedir özellikleri nelerdir? CENK-T füzesi hangi ülkenin malı?

Rusya'nın füze teknolojilerinde uzun yıllara dayanan birikimi düşünüldüğünde, CENK-T benzeri sistemlerin kara hedeflerine karşı etkinlik sağlamak üzere geliştirildiği değerlendirilmektedir. Füzenin, özellikle taktik sahada komuta merkezleri, askeri üsler ve stratejik altyapıları hedef alabilecek kapasitede olduğu iddia edilmektedir.

CENK-T FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CENK-T Rus füzesi hakkında resmi ve doğrulanmış teknik veriler sınırlı olsa da, uzman analizlerine göre bu füzenin bazı temel özelliklere sahip olduğu öne sürülmektedir. Bunlar arasında yüksek hassasiyetli güdüm sistemi, gelişmiş manevra kabiliyeti ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneği yer almaktadır.

Füzenin ataletsel navigasyon sistemine ek olarak uydu destekli yönlendirme kullandığı, bu sayede hedef sapma payını minimum seviyeye indirdiği belirtilmektedir. Ayrıca radar izini azaltan tasarım unsurlarına sahip olabileceği ve hava savunma sistemlerini aşmaya yönelik manevralar yapabildiği değerlendirilmektedir.

MENZİL VE HARP BAŞLIĞI KAPASİTESİ

CENK-T füzesi, taktik sınıfta değerlendirildiği için kısa ila orta menzilli bir yapıya sahiptir. Tahmini menzilinin 150 ila 300 kilometre arasında olabileceği öne sürülmektedir. Bu menzil, füzenin cephe hattına yakın bölgelerde hızlı ve etkili saldırılar düzenlemesine olanak tanır.

Harp başlığı konusunda ise yüksek patlayıcılı konvansiyonel başlık taşıdığı, bazı varyantlarının zırh delici veya parçacık etkili mühimmatla donatılabileceği iddia edilmektedir. Bu durum, füzenin farklı hedef türlerine karşı esnek kullanım sunmasını sağlar.

ASKERİ STRATEJİDEKİ YERİ

CENK-T Rus füzesi, modern Rus askeri doktrininde "hızlı vur, etkisiz hale getir" anlayışının bir parçası olarak görülmektedir. Bu tür füzeler, sahadaki dengeyi kısa sürede değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Özellikle hava kuvvetleri veya insansız sistemlerle entegre çalışması, çok katmanlı saldırı senaryolarını mümkün kılar.

Taktik füzeler aynı zamanda caydırıcılık açısından da önemli bir rol oynar. Düşman unsurların kritik noktalarını tehdit altında tutarak psikolojik ve stratejik baskı oluşturur.

CENK-T FÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?

CENK-T Rus füzesi, artan bölgesel gerilimler ve modern savaş teknolojilerinin hızla gelişmesi nedeniyle gündemde yer almaktadır. Yüksek hassasiyet, düşük reaksiyon süresi ve gelişmiş güdüm kabiliyeti, bu tür füze sistemlerini günümüz savaşlarının vazgeçilmez unsurları haline getirmektedir. CENK-T de bu çerçevede, Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddiasını yansıtan önemli projelerden biri olarak değerlendirilmektedir.

*Resim temsili resimdir, CENK-T Rus füzesi görseli değildir.