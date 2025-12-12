Haberler

CENK-T Rus füzesi nedir özellikleri nelerdir? CENK-T füzesi hangi ülkenin malı?

CENK-T Rus füzesi nedir özellikleri nelerdir? CENK-T füzesi hangi ülkenin malı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CENK-T Rus füzesi, son yıllarda askeri ve savunma çevrelerinde sıkça gündeme gelen, Rusya merkezli yeni nesil taktik füze sistemleri arasında anılan bir silah konseptidir. Açık kaynaklarda detayları sınırlı olmakla birlikte, CENK-T ifadesi genellikle yüksek hassasiyetli, kısa ve orta menzilli taktik füze projeleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu tür füzeler, modern savaş doktrininde hızlı tepki, nokta atışı ve caydırıcılık unsuru olarak öne çıkar.

Rusya'nın füze teknolojilerinde uzun yıllara dayanan birikimi düşünüldüğünde, CENK-T benzeri sistemlerin kara hedeflerine karşı etkinlik sağlamak üzere geliştirildiği değerlendirilmektedir. Füzenin, özellikle taktik sahada komuta merkezleri, askeri üsler ve stratejik altyapıları hedef alabilecek kapasitede olduğu iddia edilmektedir.

CENK-T FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CENK-T Rus füzesi hakkında resmi ve doğrulanmış teknik veriler sınırlı olsa da, uzman analizlerine göre bu füzenin bazı temel özelliklere sahip olduğu öne sürülmektedir. Bunlar arasında yüksek hassasiyetli güdüm sistemi, gelişmiş manevra kabiliyeti ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneği yer almaktadır.

Füzenin ataletsel navigasyon sistemine ek olarak uydu destekli yönlendirme kullandığı, bu sayede hedef sapma payını minimum seviyeye indirdiği belirtilmektedir. Ayrıca radar izini azaltan tasarım unsurlarına sahip olabileceği ve hava savunma sistemlerini aşmaya yönelik manevralar yapabildiği değerlendirilmektedir.

MENZİL VE HARP BAŞLIĞI KAPASİTESİ

CENK-T füzesi, taktik sınıfta değerlendirildiği için kısa ila orta menzilli bir yapıya sahiptir. Tahmini menzilinin 150 ila 300 kilometre arasında olabileceği öne sürülmektedir. Bu menzil, füzenin cephe hattına yakın bölgelerde hızlı ve etkili saldırılar düzenlemesine olanak tanır.

Harp başlığı konusunda ise yüksek patlayıcılı konvansiyonel başlık taşıdığı, bazı varyantlarının zırh delici veya parçacık etkili mühimmatla donatılabileceği iddia edilmektedir. Bu durum, füzenin farklı hedef türlerine karşı esnek kullanım sunmasını sağlar.

ASKERİ STRATEJİDEKİ YERİ

CENK-T Rus füzesi, modern Rus askeri doktrininde "hızlı vur, etkisiz hale getir" anlayışının bir parçası olarak görülmektedir. Bu tür füzeler, sahadaki dengeyi kısa sürede değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Özellikle hava kuvvetleri veya insansız sistemlerle entegre çalışması, çok katmanlı saldırı senaryolarını mümkün kılar.

Taktik füzeler aynı zamanda caydırıcılık açısından da önemli bir rol oynar. Düşman unsurların kritik noktalarını tehdit altında tutarak psikolojik ve stratejik baskı oluşturur.

CENK-T FÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?

CENK-T Rus füzesi, artan bölgesel gerilimler ve modern savaş teknolojilerinin hızla gelişmesi nedeniyle gündemde yer almaktadır. Yüksek hassasiyet, düşük reaksiyon süresi ve gelişmiş güdüm kabiliyeti, bu tür füze sistemlerini günümüz savaşlarının vazgeçilmez unsurları haline getirmektedir. CENK-T de bu çerçevede, Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddiasını yansıtan önemli projelerden biri olarak değerlendirilmektedir.

*Resim temsili resimdir, CENK-T Rus füzesi görseli değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title