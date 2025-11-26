Cenk Özatıcı kimdir? Cenk Özatıcı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Cenk Özatıcı, genç yaşına rağmen hem akademik hem de siyasi alanda adından söz ettiren bir isim. Kariyerinin detayları ve hangi kritik süreçlerde rol aldığı, pek çok kişi tarafından merak konusu. Özatıcı'nın geçmişi ve güncel projeleri, onun gelecekte hangi adımları atacağını merak uyandırıyor. Cenk Özatıcı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

CENK ÖZATICI KİMDİR?

Cenk Özatıcı, 27 Kasım 1989 tarihinde Manisa'da doğmuş bir siyasetçi ve akademisyendir. Eğitim hayatına memleketi Manisa'da başlayan Özatıcı, lisans öğrenimini Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde Politik Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Akademik kariyerine devam eden Özatıcı, 2017 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler doktora programına kabul edildi ve 2023 yılında göç ve güvenlik perspektifinde Türkiye'nin Suriye Politikası üzerine yazdığı tez ile doktor unvanını aldı.

Siyasi hayatı lise yıllarında Manisa Ülkü Ocakları'nda başlamış, üniversite yıllarında İstanbul Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevler üstlenmiş ve son olarak İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne karşı "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" platformunda çalışmış, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde ise Gençlik Kolları Kurucu Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

2018 yılında Manisa Milletvekili adayı olmuş, ardından İYİ Parti Meclis Grup Danışmanı olarak görev almıştır. Daha sonra İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından, parti içerisinde Milli Güvenlik ve Göç politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

CENK ÖZATICI KAÇ YAŞINDA?

Cenk Özatıcı, 27 Kasım 1989 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

CENK ÖZATICI NERELİ?

Cenk Özatıcı, Türkiye'nin Manisa ilinde doğmuştur ve köken olarak Manisalıdır.

CENK ÖZATICI'NIN KARİYERİ

Cenk Özatıcı'nın kariyeri hem akademik hem de siyasi alanlarda şekillenmiştir. Akademik olarak Siyasal Bilgiler alanında lisans eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış, özellikle göç ve güvenlik politikaları üzerine uzmanlaşmıştır. Siyasi kariyerine genç yaşta başlamış, çeşitli sivil toplum ve siyasi örgütlerde görev almış, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde aktif rol üstlenmiştir.

Parti içerisinde Gençlik Kolları Kurucu Genel Sekreterliği ve Meclis Grup Danışmanı görevlerinden sonra, Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Hem akademik çalışmaları hem de siyasi deneyimi, onun hem teorik hem de pratik perspektifte politika alanında aktif olmasını sağlamaktadır.