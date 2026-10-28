Cenk Eren nerede oturuyor, evi nerede? Cenk Eren kimdir, kaç yaşında?

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Türk müziğinin tanınan isimlerinden Cenk Eren, sahne çalışmaları ve özel yaşamına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geliyor. Yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşadığı belirtilen sanatçının Boğaz manzaralı evi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Cenk Eren nerede oturuyor? Cenk Eren kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

CENK EREN NEREDE OTURUYOR?

Şarkıcı Cenk Eren, İstanbul'da Boğaz manzaralı bir evde yaşıyor. Sözcü'nün 28 Ekim 2026 tarihli haberinde, sanatçının yaklaşık 17 yıldır aynı evde oturduğu ve evinin kapılarını TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programına açtığı aktarıldı.

Eren'in evinde en çok vakit geçirdiği koltuğunu, kitap okuma köşesini ve duvarlarında yer verdiği sanat eserlerini gösterdiği belirtildi. Haberde, sanatçının halı kullanmayı tercih etmediği ve evindeki dekorasyonda kişisel seçimlerinin öne çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Sanatçının yaşadığı evin konumuna ilişkin daha önceki bir Habertürk yazısında ise Cihangir bilgisi yer aldı. 2013 tarihli yazıda, Eren'in manzaralı evinin İstanbul Boğazı'nı gören bir konumda olduğu anlatıldı. Ancak güncel haberde evin açık adresi veya mahalle bilgisi ayrıca belirtilmedi.

CENK EREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cenk Eren, gerçek adıyla Yüksel Venedik, 3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk şarkıcı, müzisyen ve televizyon programcısı olarak tanınan Eren, 28 Ekim 2026 itibarıyla 60 yaşındadır.

Sanat hayatına müzikten önce dansla adım atan Eren, lise eğitiminin ardından Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir yıl dansçı olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara'da sahne almaya başlayan sanatçı, 1985 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda korist olarak çalıştı.

Sahne çalışmalarına ağırlık vermesinin ardından müzik kariyerini geliştiren Eren, 1993 yılında İstanbul'a taşındı. İlk albümü “Ve Cenk Eren” 1995'te yayımlandı. Sanatçı, bu dönemde İstanbul'daki gece kulüplerinde sahne alarak müzik çalışmalarını sürdürdü.

CENK EREN'İN ALBÜMLERİ VE MÜZİK KARİYERİ

Cenk Eren, 1995 yılında çıkardığı ilk albümünün ardından müzik çalışmalarını sürdürdü. Sanatçının diskografisinde “Gözlerin”, “Kader Çıkmazı”, Nükhet Duru ile hazırladığı “Muhteşem İkili” ve “Kiraz Mevsimi” gibi albümler bulunuyor.

Eren, 2000 yılında Star TV'de yayımlanan Yıldız Savaşları adlı programı da sundu. 2006 yılında yayımlanan Kiraz Mevsimi albümünde Sezen Aksu'nun şarkılarını yorumlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda farklı sanatçıların eserlerini yeniden seslendirdiği Repertuvar albüm serisiyle de müzik çalışmalarına devam etti.

CENK EREN ÖZEL HAYATI

Cenk Eren'in ev hayatına ilişkin ayrıntılar, Sözcü'nün aktardığı son haberle yeniden gündeme geldi. Sanatçı, yaklaşık 17 yıldır yaşadığı evinde kitap okuma köşesi ve tablolar gibi ayrıntılara yer veriyor. Haberde, Eren'in 12 yaşındaki köpeği Miya ile yaşamına ilişkin açıklamalarına da yer verildi.