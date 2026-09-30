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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Avcı’nın özellikle Odine Solutions Teknoloji (ODINE) paylarındaki işlemleri soruşturma kapsamında incelenirken, son bir yıllık dönemde bu hisselerden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı ve söz konusu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’sini nakde çevirerek yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Avcı hakkında gündeme gelen iddiaların soruşturma kapsamında incelendiği ve suçluluğuna ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı belirtildi. Peki, Cengiz Avcı kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Cengiz Avcı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CENGİZ AVCI KİMDİR?

Cengiz Avcı, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında gündeme gelen bir iş insanıdır. Soruşturmanın odağında sermaye piyasası işlemleri, mali hareketler, para transferleri ve bağlantılı şirketler bulunuyor.

Avcı hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı ve kendisinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Avcı’nın mal varlığı ve finansal hareketlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.

Cengiz Avcı’nın biyografisine ilişkin verilen bilgiler arasında doğum tarihi, doğum yeri, eğitim geçmişi veya kariyerinin diğer ayrıntıları yer almıyor.

CENGİZ AVCI NE İŞ YAPIYOR?

Cengiz Avcı, haberlerde iş insanı olarak anılıyor. Adı özellikle sermaye piyasalarındaki işlemleri ve Borsa İstanbul’da işlem gören Odine Solutions Teknoloji (ODINE) paylarına ilişkin alım-satım bildirimleriyle gündeme geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Cengiz Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunuyor. KAP kayıtlarında bu bildirimlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay alım-satım düzenlemeleri kapsamında Cengiz Avcı tarafından gönderildiği belirtiliyor. KAP ayrıca bildirimlerin MKK tarafından kamuya duyurulmasının, içeriklerinin MKK tarafından incelendiği veya teyit edildiği anlamına gelmediğini belirtiyor.

Dolayısıyla mevcut bilgiler kapsamında Avcı'nın işiyle ilgili aktarılabilecek temel bilgi, sermaye piyasası işlemleriyle adı gündeme gelen bir iş insanı olduğudur. Bunun dışında şirket sahipliği, yöneticilik veya farklı bir mesleki faaliyet hakkında verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CENGİZ AVCI SERVETİ NE KADAR?

Cengiz Avcı’nın toplam servetinin ne kadar olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin mali hareketleri, sermaye piyasası ve fon işlemleri ile şirketler arasındaki para transferlerinin incelendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılırken, Cengiz Avcı'nın da mal varlığı ve finansal hareketlerinin incelemeye alındığı aktarıldı. Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

ODİNE HİSSELERİYLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA İŞLEM

Cengiz Avcı'nın adı daha önce de Borsa İstanbul'da işlem gören Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hisselerindeki alım-satım işlemleriyle gündeme geldi.

KAP kayıtlarında Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi yer alıyor. Örneğin KAP'ta 2024 ve 2025 tarihli çeşitli bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri kapsamında Cengiz Avcı tarafından pay alım-satım işlemlerine ilişkin açıklama gönderildiği görülüyor.

Söz konusu KAP kayıtları, ilgili paylara yönelik alım-satım bildirimlerinin kamuya duyurulduğunu gösteriyor. Ancak KAP kayıtlarında yer alan bildirimlerin kamuya aktarılması, bildirim içeriklerinin ayrıca teyit edildiği anlamına gelmiyor.

15 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ İDDİASI

Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı'nın son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hisselerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı öne sürüldü.

Bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün bir yıl içerisinde nakde çevrilerek piyasadan çıkarıldığı ve Avcı'nın yurt dışına gittiği iddia edildi. Söz konusu rakamlar soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialara dayanıyor.

DHA'nın soruşturmaya ilişkin haberinde ise Avcı'nın ODINE hisseleri üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığının ve bunun yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün nakde çevrildiğinin belirlendiği aktarıldı. Aynı haberde Avcı'nın yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

42 KİŞİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturmanın önceki aşamalarında aralarında Cengiz Avcı'nın da bulunduğu 42 kişinin mal varlıkları ve hesaplarına tedbir kararı uygulandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemlerinin yanı sıra para transferleri ve bağlantılı şirketlerin de incelendiği aktarıldı. Avcı'nın mali hareketleri ve mal varlığına ilişkin incelemelerin de soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Cengiz Avcı'nın yurt dışında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Avcı'nın banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında da tedbir uygulandığı aktarıldı.

Avcı hakkında gündeme gelen işlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında inceleniyor. Soruşturma konusu iddiaların hukuki niteliği ve Avcı'nın suçluluğu konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı dikkate alınıyor.