Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cenazemize Hoş Geldiniz filmini izleyecek olanların merak ettiği Cenazemize Hoş Geldiniz konusu nedir, Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları kimler ve Cenazemize Hoş Geldiniz özeti gibi konuları inceliyoruz.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının komedi türündeki yapımlarından Cenazemize Hoş Geldiniz, eğlenceli hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz ve Gonca Vuslateri başrolleri paylaşıyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte filme ilişkin merak edilenler...

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz, 2023 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı filmin senaryosu Gonca Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün tarafından kaleme alındı. Film, 22 Aralık 2023'te sinemalarda vizyona girdi.

Yaklaşık 1 saat 50 dakika süren yapım, nişan hazırlığı yapan genç bir çiftin başına gelen sıra dışı olayları mizahi bir dille ele alıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde aile ortamının anlatıldığı sahneler için İstanbul'un farklı noktalarındaki mekânlardan yararlanıldığı bilgisi yer alıyor. Bazı kaynaklarda Beykoz ve Üsküdar gibi İstanbul semtlerinin de çekim noktaları arasında bulunduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte yapım ekibi tarafından filmin tüm çekim lokasyonlarını ve kullanılan özel mekânları ayrıntılı şekilde açıklayan resmi bir liste paylaşılmış değil. Bu nedenle çekim yerleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bir bölümü kaynaklara dayalı olarak aktarılıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ KONUSU NE?

Film, dört yıldır birlikte olan İrem ve Ozan'ın nişan günü yaşadıkları olayları konu alıyor.

İrem ve Ozan evlenmeye karar verir ve nişan hazırlıklarına başlar. Ancak çiftin nişan günü, iki farklı ailenin ilk kez bir araya gelmesi nedeniyle zaten oldukça gergin geçmektedir. İrem'in ailesi renkli, hareketli ve birbirinden farklı karakterlerden oluşurken Ozan'ın ailesi daha disiplinli ve aristokrat bir yapıya sahiptir.

Tam da bu karmaşanın ortasında İrem'in büyük babaannesi Atike hayatını kaybeder. Cenazenin aile evine getirilmesiyle birlikte nişan hazırlıkları tamamen farklı bir yöne sürüklenir. Aile üyelerinin bir araya gelmesiyle geçmişte saklanan sırlar ve aile içindeki anlaşmazlıklar da gün yüzüne çıkmaya başlar.

Böylece İrem ve Ozan'ın sıradan bir nişan günü olarak başlayan hikâyesi, cenazenin de dahil olduğu absürt ve komik olaylar zincirine dönüşür.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz ve Gonca Vuslateri bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca çok sayıda tanınmış isim yer alıyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları arasında şunlar bulunuyor:

• Sevda Erginci – İrem

• İsmail Ege Şaşmaz – Ozan

• Gonca Vuslateri – Misliye

• Erkan Can – Erol

• Timur Acar – Behçet

• Şükran Ovalı – Arzu

• Şebnem Sönmez – Gülşen

• Deniz Uğur – Nevin

• Gözde Seda Altuner – Hülya

• Hakan Meriçliler – Zafer

• Yiğit Özşener

• Ufuk Özkan

• Güven Hokna

• Serhat Kılıç

• Müge Boz

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTLERİ KİM?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'tur. Filmin senaryosunu ise oyuncu Gonca Vuslateri ile Doğacan Güneş Perkün birlikte kaleme aldı. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay üstlendi.

Film, iki farklı aile yapısının bir nişan ve cenaze etrafında karşı karşıya gelmesini komedi unsurlarıyla işliyor. Bu yönüyle aile ilişkileri, farklı yaşam tarzları ve geçmişten gelen sırları hikâyenin merkezine taşıyor.