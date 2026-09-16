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Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
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Cemre Baysel, rol aldığı televizyon dizileriyle adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. Son dönemde kariyeri ve özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri olan Baysel hakkında “Cemre Baysel kimdir?”, “Cemre Baysel kaç yaşında?” ve “Cemre Baysel nereli?” soruları araştırılıyor.

Ekranların tanınan oyuncularından Cemre Baysel’in hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini koruyor. Televizyon projelerindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun yaşı ve memleketi de araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemre Baysel’in biyografisi, eğitim hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin merak edilenler...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir’de doğan Türk oyuncudur. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim alan Baysel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeşil Deniz dizisiyle adım attı.

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1999 doğumlu olan Cemre Baysel, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

CEMRE BAYSEL NERELİ?

Cemre Baysel, İzmir doğumludur. Eğitim hayatında da İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi alarak Resim Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördü.

CEMRE BAYSEL'İN KARİYERİ

Cemre Baysel, televizyon kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca karakteriyle başladı. Ardından İsimsizler ve Payitaht Abdülhamid yapımlarında rol aldı. 2018-2019 yıllarında Elimi Bırakma dizisinde Melis Çelen karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Ramo ve Sol Yanım dizilerinde yer aldı.

Baysel, 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde Ada Tözün karakteriyle ilk başrol deneyimlerinden birini yaşadı. Ardından Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi projelerde rol aldı. Ayrıca 2024 yapımı Aşk Filmi adlı sinema filminde de yer aldı. 2021 yılında Baht Oyunu’ndaki performansıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görüldü.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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