Cemil Tugay'ın ilk eşi kimdir?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında yapılan aramalarda özel hayatına ilişkin sorular da gündeme geliyor. Bunlar arasında “Cemil Tugay ilk eşi kimdir?” sorusu da öne çıkıyor.

CEMİL TUGAY İLK EŞİ KİMDİR?

“Cemil Tugay ilk eşi kimdir?” şeklindeki aramalar, Cemil Tugay’ın özel hayatına yönelik merakın arttığını gösteriyor. Ancak mevcut doğrulanabilir bilgiler içerisinde Cemil Tugay’ın daha önce başka biriyle evlendiğini ortaya koyan kesin bir bilgi yer almıyor.

Kamuya açık kaynaklarda Cemil Tugay’ın eşi olarak Öznur Tugay’ın adı geçiyor. Dolayısıyla doğrulanmamış bir bilgiyi kesinlik taşıyormuş gibi aktarmak mümkün değil. Mevcut bilgiler, Cemil Tugay’ın Öznur Tugay ile evli olduğunu ortaya koyuyor.

ÖZNUR TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, aslen Manisa’nın Akhisar ilçesindendir. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir’de yaşamaktadır.

Öznur Tugay’ın mesleki geçmişinde hemşirelik öne çıkıyor. Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yapan Tugay, daha sonraki eğitim hayatında sanat alanına yöneldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde lisans eğitimi alan Öznur Tugay, bu eğitiminin ardından Seramik ve Cam Sanatçısı unvanını aldı.

Cemil Tugay ile Öznur Tugay’ın evliliğine ilişkin kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiye göre çift, 1 Ağustos 2008 tarihinde evlendi.