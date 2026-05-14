Türk moda dünyasının tanınan isimlerinden Cemil İpekçi, katıldığı “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle cenaze törenine ilişkin sözleri kamuoyunda tartışma konusu olurken, ünlü modacı gelen tepkilerin ardından sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu. Peki, Cemil İpekçi'nin dini görüşü nedir? Cemil İpekçi Sabetay Sevi soyundan mı gelmektedir? Detaylar...

CEMİL İPEKÇİ VASİYETİ

Söyleşi sırasında vasiyetinden bahseden Cemil İpekçi, cenaze töreniyle ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. İpekçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler.”

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, konu kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN CANLI YAYIN AÇTI

Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Cemil İpekçi, dini inancı hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü modacı açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim, kullara değil.”

Açıklamalarında yaşamı boyunca başkalarının beklentilerine göre hareket etmediğini ifade eden İpekçi, şu ifadeleri de kullandı:

“Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım.”

“RİYAKAR İNSANLARIN TİMSAH GÖZYAŞLARINI İSTEMİYORUM”

Canlı yayında kendisine yöneltilen yorumlara da cevap veren Cemil İpekçi, dini tören istemediğini yineledi. İpekçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evet istemiyorum.”

Ayrıca ünlü modacı, “riyakar insanların timsah gözyaşları döktüğünü” savunduğunu belirterek, “Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum” dedi.

CEMİL İPEKÇİ'NİN DİNİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Cemil İpekçi, yaptığı açıklamalarda inancını Kur’an üzerinden tanımladığını ifade etti. Gelen eleştiriler sonrasında yaptığı canlı yayında şu sözleri kullandı:

İpekçi ayrıca dini inancının sorgulanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, dini tören istemediğini açık şekilde dile getiren modacı, bu konudaki görüşünü tekrar etti.

CEMİL İPEKÇİ SABETAY SEVİ SOYUNDAN MI GELMEKTEDİR?

Wikipedia’da yer alan bilgilere göre, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul’da doğan Cemil İpekçi’nin baba tarafı Selanik kökenlidir. Aynı kaynakta, baba tarafından Sabetay Sevi soyundan geldiği bilgisi yer almaktadır.

Ancak yine aynı bilgilere göre Cemil İpekçi, kendisinin Sabetayist topluluğundan olmadığını belirtmiştir.