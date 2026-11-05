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Celtic hangi ülkenin, nerenin takımı? Celtic hangi ligde oynuyor?

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Celtic hangi ülkenin, nerenin takımı? Celtic hangi ligde oynuyor?
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündemine geldi. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, rakip takımın futbol geçmişini ve ligdeki konumunu araştırmaya başladı. Peki, Celtic hangi ülkenin, nerenin takımı? Celtic hangi ligde oynuyor? Detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Celtic'in hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde mücadele ettiği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeşil-beyazlı ekibin Beşiktaş karşılaşması öncesinde kulübün tarihi, bulunduğu şehir ve mücadele ettiği lig merak konusu oldu. Peki, Celtic hangi ülkenin, nerenin takımı? Celtic hangi ligde oynuyor? Detaylar...

CELTIC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Celtic, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan profesyonel futbol kulübüdür. 1887 yılında kurulan kulüp, İskoç futbolunun en tanınmış takımları arasında yer alıyor. Celtic'in İrlanda kökenleriyle de güçlü tarihsel bağları bulunuyor.

Kulübün maçlarını oynadığı stadyum ise Glasgow'da bulunan Celtic Park'tır. Takım, yeşil-beyaz renkleri ve yatay çizgili formasıyla tanınıyor.

CELTIC HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Celtic, İskoçya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Scottish Premiership'te mücadele ediyor. İskoçya Profesyonel Futbol Ligi (SPFL) bünyesinde düzenlenen ligde Celtic, ülkenin önemli kulüplerinden biri olarak yer alıyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic ile Beşiktaş, 5 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş, karşılaşma için Glasgow'a giderken iki takım Avrupa Ligi'nde puan mücadelesi verecek.

Dilara Yıldız
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