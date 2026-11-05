Celtic Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu mu?

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Resmi ilk 11'ler, maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce açıklanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Celtic karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ise netlik kazandı. İşte Celtic Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, eksik oyuncular ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

CELTIC BEŞİKTAŞ 11'LER BELLİ OLDU MU?

Celtic ile Beşiktaş maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, ilk 11'lerini maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruyor. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak karşılaşmanın resmi kadroları da 22.00 civarında belli olacak.

CELTIC MUHTEMEL 11

Johanstone, Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Osmand, Hassan, Duran.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Miretti sakatlığı nedeniyle Celtic maçında forma giyemeyecek. Ümit Akdağ cezası nedeniyle takımda yer almayacak. Can Keleş ise maç kadrosuna alınmadı. Orkun Kökçü'nün karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

VLAHOVIC FORMADA

Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic forma giyecek. Ligde 7 gol atan Sırp golcü, Celtic karşısında da takımının en önemli gol umudu olacak. Siyah-beyazlıların kadrosunda geçmişte Celtic forması giyen Hyeon-Gyu Oh da bulunuyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Günsch ve Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi Petersen olacak. VAR'da Benjamin Brand, AVAR'da ise Hanslbauer görev alacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA NASIL BİR GRAFİK ÇİZİYOR?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı 4-1 ve Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. 7 puana ulaşan Beşiktaş, Celtic deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

CELTIC'İN SON DURUMU NE?

Martin O'Neill yönetimindeki Celtic, Avrupa Ligi'nde ilk üç maçında puan alamadı. İskoç ekibi, kendi liginde ise 28 puanla zirvede bulunuyor. Celtic, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını almayı amaçlıyor.