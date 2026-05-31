Celal Şengör'ün son hali: Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akademik başarıları ve dikkat çeken yorumlarıyla sık sık kamuoyunun gündeminde yer alan Celal Şengör, bu kez son haliyle konuşulmaya başlandı. Yıllardır yer bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü bilim insanının yaşam öyküsü ve kariyeri araştırılıyor. Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli ve bilim dünyasındaki yeri nedir?

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celâl Şengör, tam adıyla Ali Mehmet Celâl Şengör, Türk yer bilimci, akademisyen, yazar ve bilim insanıdır. Yapısal yer bilimi ve tektonik alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan Şengör, özellikle Kimmer Kıtası olarak adlandırdığı şerit kıta keşfi ve levha tektoniği üzerine yaptığı araştırmalarla bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kariyeri boyunca çok sayıda bilimsel makale, kitap ve araştırmaya imza atan Şengör, dünyanın çeşitli bilim akademilerine üye seçilmiştir.

CELAL ŞENGÖR KAÇ YAŞINDA?

Celâl Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

CELAL ŞENGÖR NERELİ?

Celâl Şengör, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökenleri Kosova, Makedonya, Preveze ve Yanya'dan Türkiye'ye göç eden ailelere dayanmaktadır.

CELAL ŞENGÖR’ÜN KARİYERİ

Celâl Şengör, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde jeoloji eğitimi aldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını New York Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı. 1981 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademik kariyerine başladı.

1986 yılında doçent, 1992 yılında profesör unvanını alan Şengör; Oxford Üniversitesi, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Salzburg Üniversitesi ve Collège de France gibi önemli kurumlarda misafir profesör olarak görev yaptı. Yer bilimleri alanında çok sayıda uluslararası ödül kazanan Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Rusya Bilimler Akademisi, Avrupa Akademisi ve Türkiye Bilimler Akademisi gibi prestijli kuruluşların üyeleri arasında yer aldı.

2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekliye ayrılan Celâl Şengör, bilimsel çalışmalarını, yazarlığını ve popüler bilim alanındaki faaliyetlerini sürdürmektedir.